i Die Polizisten hatten keine Chance, dem überholenden Auto auszuweichen Getty Images / iStock Frontaler mit Verletzten Kleintransporter schießt Polizeiauto bei Häf'n-Fahrt ab Ein Überholmanöver endet in Pölfing-Brunn mit einem Frontalcrash: Drei Menschen im Streifenwagen werden verletzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 17:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftiger Unfall am Mittwochmittag in Pölfing-Brunn (Bezirk Deutschlandsberg): Ein 65-jähriger Kleintransporterlenker wollte auf der L605 einen Traktor mit Anhänger überholen und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Polizeiwagen. Drei Personen im Streifenwagen wurden verletzt.

Der Unfall passierte gegen 13.05 Uhr. Die Polizeistreife aus Wies war von Pölfing-Brunn in Richtung Gasselsdorf unterwegs und brachte gerade eine festgenommene Frau zum Antritt einer Ersatzfreiheitsstrafe ins Polizeianhaltezentrum Graz.

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Polizist konnte noch abbremsen

Auf einem nahezu geraden Straßenabschnitt setzte der 65-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg zum Überholen des Traktorgespanns an. Dabei dürfte er den entgegenkommenden Streifenwagen aus noch ungeklärter Ursache übersehen haben.

Dem 47-jährigen Polizisten am Steuer gelang es laut ersten Ermittlungen noch, die Geschwindigkeit deutlich zu reduzieren. Ausweichen konnte er aber nicht mehr.

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Die drei Insassen des Polizeiautos erlitten leichte Verletzungen und konnten selbstständig aussteigen. Sie wurden ins LKH Südweststeiermark in Deutschlandsberg gebracht. Der Kleintransporterlenker blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden teils erheblich beschädigt. Die Alkotests bei den beiden Lenkern verliefen negativ.

Traktorfahrer gesucht

Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise zum Unfallhergang. Der überholte Traktorfahrer war in Richtung Pölfing-Brunn unterwegs und hatte die Unfallstelle vor der Unfallaufnahme verlassen. Seine Identität ist noch unbekannt.

Der Lenker des Traktors und weitere mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Eibiswald unter 059133/6102 melden.