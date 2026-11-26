Ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg war am Mittwoch gegen 20.20 Uhr mit seinem Pkw auf der B76 bei Rassach in Richtung Stainz unterwegs.
Im Bereich des Johngrabens dürfte der Mann aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitschiene geprallt sein.
In der Folge schleuderte sein Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 26-Jährigen aus dem Bezirk Deutschlandsberg.
Beide Fahrzeuge kamen im Straßengraben zum Stillstand. Die beiden Fahrzeuglenker sowie der 28-jährige Beifahrer des jüngeren Lenkers erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.
Die Autofahrer wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Alkotests mit beiden Fahrzeuglenkern verliefen negativ.