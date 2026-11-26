i Die Einsatzkräfte waren rasch an der Unfallstelle. Getty Images (Symbolbild) Unfall in Stainz Pkw kracht gegen Leitschiene und in Gegenverkehr Auf der B76 bei Rassach kam es am Mittwochabend zu einer Kollision zweier Autos. Drei Männer im Alter von 26, 28 und 66 Jahren wurden verletzt. Von André Wilding 26.11.2026, 07:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg war am Mittwoch gegen 20.20 Uhr mit seinem Pkw auf der B76 bei Rassach in Richtung Stainz unterwegs.

Gegen Leitschiene geprallt

Im Bereich des Johngrabens dürfte der Mann aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitschiene geprallt sein.

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In der Folge schleuderte sein Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 26-Jährigen aus dem Bezirk Deutschlandsberg.

Auto-Insassen verletzt

Beide Fahrzeuge kamen im Straßengraben zum Stillstand. Die beiden Fahrzeuglenker sowie der 28-jährige Beifahrer des jüngeren Lenkers erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

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Die Autofahrer wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Alkotests mit beiden Fahrzeuglenkern verliefen negativ.