i Am Montag startet am Landesgericht Leoben ein Terrorprozess gegen zwei junge Obersteirer. Google Street View Terrorprozess in Leoben IS-Verdacht – Schüler und Arbeitsloser vor Gericht Zwei junge Obersteirer sollen die Terrororganisation IS unterstützt und ihre Bereitschaft zu Anschlägen bekundet haben. Nun drohen lange Haftstrafen. Von Österreich Heute 25.11.2026, 21:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwere Vorwürfe gegen zwei junge Männer aus der Obersteiermark: Am Montag müssen sich ein 18- und ein 22-Jähriger am Landesgericht Leoben unter anderem wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung und Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation verantworten.

Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, sollen sich die beiden zwischen März 2024 und Mai 2026 an der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) beteiligt haben. Bei den Angeklagten handelt es sich um einen Schüler und einen Arbeitslosen. Beide sitzen derzeit in Untersuchungshaft.

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Radikalisierung über WhatsApp

Unter anderem in einer WhatsApp-Gruppe sollen die beiden aus ihrer radikalen Gesinnung keinen Hehl gemacht haben. Über digitale Kanäle sollen sie Fotos und Audiodateien verbreitet haben, in denen der IS verherrlicht wurde.

Auch an seiner Schule soll einer der Angeklagten gegen das dort geltende Waffenverbot verstoßen haben.

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Bis zu zehn Jahre Haft drohen

Laut Anklage sollen die beiden jungen Männer zudem versucht haben, weitere Personen für die Terrororganisation zu gewinnen. Besonders schwer wiegt der Vorwurf, dass sie ihre Bereitschaft bekundet haben sollen, im Namen des IS Anschläge zu verüben.

Bereits am Montag wird mit einem Urteil gerechnet. Im Falle einer anklagekonformen Verurteilung drohen den beiden trotz ihres jungen Alters zwischen einem und zehn Jahren Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.