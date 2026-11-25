i iStock / hadot Wintereinbruch Schnee und Eisregen – heikler Donnerstag für Pendler Ausgerechnet im Frühverkehr soll es am Donnerstag besonders heftig schneien. Auf der Pack laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Von Österreich Heute 25.11.2026, 21:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

1.350 Tonnen Streusalz, 60.000 Liter Sole und sieben Räumfahrzeuge stehen in der Autobahnmeisterei Unterwald bereit. Der bevorstehende Wintereinbruch hält die Asfinag in der Steiermark auf Trab.

Auf der Pack werden am Donnerstagvormittag bis zu 30 Zentimeter Neuschnee erwartet. Selbst im Grazer Becken könnten laut GeoSphere Austria zwischen zehn und 20 Zentimeter Schnee fallen.

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Schneefall trifft Frühverkehr

Besonders ungünstig ist der Zeitpunkt des Wintereinbruchs. Bereits um Mitternacht soll der Niederschlag einsetzen, zwischen 7 und 11 Uhr wird der Höhepunkt erwartet. "Die größte Sorge bereitet uns, dass in der Steiermark der meiste Schneefall mit dem Frühverkehr zusammenfallen wird", erklärt Markus Bratschko, Leiter der Autobahnmeisterei Unterwald, gegenüber der "Kleinen Zeitung".

Schon in der Nacht soll deshalb vorsorglich gestreut werden. Insgesamt 18 Mitarbeiter kümmern sich um die rund 32 Autobahnkilometer im Packabschnitt auf steirischer Seite. Eine zusätzliche Herausforderung stellt die Baustelle bei der Tunnelkette Pack dar. Weil die breiten Schneepflüge dort nicht durchkommen, mussten die Räumrouten angepasst werden.

Auch Eisregen droht

Autofahrer sollten am Donnerstag lieber etwas mehr Zeit einplanen. Gerade im Flachland könnte es zunächst zu Eisregen kommen, ehe der Niederschlag in Schnee übergeht.

Bratschko warnt zudem eindringlich davor, Schneepflüge auf der Autobahn zu überholen. Das bringe sowohl die Mitarbeiter des Winterdienstes als auch die Autofahrer in Gefahr.

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Österreichweit stehen der Asfinag fast 1.000 Mitarbeiter für den Winterdienst zur Verfügung. Rund 115.000 Tonnen Streusalz sind in den Lagern eingelagert.