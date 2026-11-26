Ein Mann liegt schwer verletzt im Spital, seine Lebensgefährtin sitzt in Haft: In einer Grazer Wohnung eskalierte laut "Kleine Zeitung" eine Auseinandersetzung zwischen einem Paar. Eine 28-Jährige soll dabei zu einem Messer gegriffen und auf ihren Partner eingestochen haben.
Während zunächst unklar war, womit der Mann verletzt worden war, gibt es mittlerweile Erkenntnisse der Gerichtsmedizin. Demnach dürfte die Frau ihrem Lebensgefährten mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen haben.
Auch an der Hand erlitt der Mann Schnittverletzungen. Diese dürfte er sich beim Versuch, den Angriff abzuwehren, zugezogen haben. Das schwer verletzte Opfer wurde zur Behandlung ins Spital gebracht.
Wie die Polizei gegenüber der "Kleinen Zeitung" bestätigte, wurde die mutmaßliche Angreiferin nach der Tat festgenommen. Die 28-Jährige kam in Haft und wurde wegen absichtlich schwerer Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
Darüber hinaus verhängte die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen die Frau. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.
Die Zahl der polizeilichen Wegweisungen bewegt sich in der Steiermark weiterhin auf einem vergleichsweise konstanten Niveau.
Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe
Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555
Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247
Rat auf Draht: 147
Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20
Polizei-Notruf: 133
Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte >
"Im ersten Halbjahr wurden im Bundesland 768 Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen, das entspricht einem leichten Rückgang im Vergleich zum Halbjahreswert des Vorjahres", so Polizeisprecher Markus Lamb gegenüber der "Kleine Zeitung".
Im längerfristigen Vergleich entspricht die aktuelle Zahl in etwa dem Durchschnitt der vergangenen Halbjahre.
Im gesamten Jahr 2025 verhängten die steirischen Polizisten 1.567 Betretungs- und Annäherungsverbote. Ein Jahr zuvor waren es noch 1.715.
Mit einem Anteil von 86,6 Prozent richteten sich die Maßnahmen überwiegend gegen Männer. In 13,4 Prozent der Fälle waren es hingegen Frauen, gegen die ein solches Verbot ausgesprochen wurde.