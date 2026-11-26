i Der Schneefall brachte am Donnerstag den Grazer Öffi-Verkehr durcheinander. iStock / Aron M Öffi-Chaos in Graz Schnee sorgt für Chaos – Mariatrost nicht anfahrbar Verspätungen, Öffi-Ausfälle und kilometerlange Staus: Der Schneefall stellte die Grazer am Donnerstag auf eine Geduldsprobe. Von Österreich Heute 26.11.2026, 15:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die weiße Pracht sorgte am Donnerstag in Graz für ordentlich Chaos. Obwohl sich die Holding Graz mit bis zu 200 Mitarbeitern auf den angekündigten Schneefall vorbereitet hatte, geriet der Fahrplan zahlreicher Buslinien durcheinander.

Besonders auf Strecken mit Steigungen hatten die Busse laut "Kleiner Zeitung" mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Einzelne Abschnitte konnten vorübergehend überhaupt nicht mehr befahren werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Fahrgäste mussten aussteigen

Auch bei den Straßenbahnen lief nicht alles nach Plan. Kurz vor 9 Uhr hieß es für Fahrgäste der Linie 4 plötzlich aussteigen. Ein defektes Fahrzeug blockierte auf Höhe des Stadions Liebenau die Weiterfahrt.

Wenig später kollidierte in St. Peter ein Pkw mit einer Straßenbahn. Für die Linien 4 und 6 musste vorübergehend ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden.

Die Bilder des Tages i ?

Lkw blieben im Schnee stecken

Auch Autofahrer brauchten am Donnerstag starke Nerven. In der Mariatroster Straße und der Heinrichstraße mussten Verkehrsteilnehmer am Vormittag mit bis zu 40 Minuten Zeitverlust rechnen. Zahlreiche Unfälle und hängengebliebene Lkw verschärften die Situation.

Gegen Mittag mussten sogar die Riesstraße und die Waltendorfer Hauptstraße vorübergehend gesperrt werden.

Mariatrost kann nicht angefahren werden

Am frühen Nachmittag entspannte sich die Lage bei den Öffis weitgehend. Probleme gab es allerdings weiterhin in Mariatrost: Der Ersatzbus E1 konnte mit Stand 13.30 Uhr die Endstation nicht mehr anfahren und musste stattdessen beim Kreisverkehr in Fölling wenden.