i Gleich zwei Mal musste die Feuerwehr Gleisdorf am Donnerstagmorgen zu Verkehrsunfällen ausrücken. FF Gleisdorf Unfall im Frühverkehr Crash auf A2 – Feuerwehr muss Lenker befreien Ein Auffahrunfall auf der Südautobahn sorgte am Donnerstagmorgen für einen längeren Stau. Ein Autofahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Von Österreich Heute 26.11.2026, 09:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einem Feuerwehreinsatz begann am Donnerstag der Frühverkehr auf der A2 in der Steiermark. Kurz vor der Abfahrt Laßnitzhöhe in Fahrtrichtung Graz war ein Kleinbus auf einen Pkw aufgefahren.

Gegen 7.16 Uhr wurden die Feuerwehren Gleisdorf und Ludersdorf zur Unfallstelle alarmiert. Weil die Fahrertür des Pkw gegen die Leitschiene gepresst war, mussten die Florianis den verletzten Lenker über die Beifahrerseite aus dem Wagen befreien, berichtet die "Kleine Zeitung".

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Stau nach Auffahrcrash

Der Autofahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Der Lenker des Kleinbusses blieb unverletzt. Insgesamt standen 23 Feuerwehrmitglieder mit fünf Fahrzeugen sowie Rettung, Polizei und Asfinag im Einsatz.

Für zahlreiche Pendler bedeutete der Unfall einen längeren Zeitverlust. Für die Feuerwehr Gleisdorf war es bereits der zweite Einsatz an diesem Morgen: Kurz nach 6 Uhr waren die Florianis zu einem Verkehrsunfall auf der B64 ausgerückt. Dort wurde niemand verletzt.