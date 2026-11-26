i Mehrere Mitarbeiterinnen der Stadt Graz wurden von einem Kollegen sexuell belästigt. APA-Images / Weingartner-Foto (Archiv, Symbolbild) Anzügliche Sprüche, Übergriff "Porno im Zug!" – Vorwürfe gegen Stadt-Mitarbeiter Ein Grazer Magistratsmitarbeiter soll seit Jahren Frauen sexuell belästigen. Nun haben Betroffene einen Anwalt eingeschaltet. Die Stadt reagiert. Von André Wilding 26.11.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Anzügliche Sprüche, ein mutmaßlicher sexueller Übergriff und ein ehrverletzendes Gerücht: Im Grazer Magistrat sorgt ein Vertragsbediensteter für Wirbel. Mehrere Frauen erheben schwere Vorwürfe gegen den Mann. Obwohl Beschwerden bereits seit Jahren dokumentiert sind, ist der Mitarbeiter weiterhin im Dienst.

Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, brachte ein anderer Fall das Fass offenbar zum Überlaufen. Bei der Holding Graz wurde ein Betriebsrat vorläufig suspendiert, weil er bei einer Firmenfeier eine Kollegin mehrfach sexuell belästigt haben soll.

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Bei den betroffenen Magistratsmitarbeiterinnen sorgte das für Unverständnis: "Warum gibt es bei der Holding beim Vorwurf der sexuellen Belästigung Konsequenzen und bei uns nicht?"

Anzügliche Sprüche vor Kundinnen

Die Vorwürfe gegen den Vertragsbediensteten reichen bis ins Jahr 2022 zurück. Der Mann soll immer wieder sexuell anzügliche Bemerkungen über Frauen gemacht haben. Betroffen waren demnach nicht nur Kolleginnen, sondern auch Kundinnen, berichtet die Tageszeitung.

"Die könnte ich mir in einem Porno vorstellen", soll der Mitarbeiter laut "Kleine Zeitung" etwa über eine Kundin gesagt haben, während sich diese noch im selben Raum befand. Gegenüber zwei Kolleginnen soll der Mann wiederum geäußert haben, dass er sich diese gut in einem "Porno im Zug" vorstellen könne.

Bereits 2023 kam es deshalb zu einem Gespräch innerhalb der Abteilung. Der Vorgesetzte hielt die Vorwürfe in einem Aktenvermerk fest. Der Beschuldigte bestritt die Aussagen. Seiner Ansicht nach habe er lediglich Komplimente wie "Der steht ein kurzes Kleid" oder "Das war aber eine Fesche" gemacht. Eine sexuelle Belästigung wies er von sich, heißt es weiter.

Mutmaßlicher Übergriff bei Faschingsfeier

Heuer spitzte sich die Situation weiter zu. Bei einer Faschingsfeier soll es zu einem sexuellen Übergriff auf eine Kollegin gekommen sein. Das entsprechende Strafverfahren wurde allerdings vor Kurzem eingestellt, da Aussage gegen Aussage stand. Ein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens soll derzeit vorbereitet werden, berichtet die Tageszeitung.

Im Sommer kam ein weiterer schwerwiegender Vorwurf hinzu: Der Magistratsmitarbeiter soll gegenüber mehreren Personen behauptet haben, eine Kollegin hätte mit ihm und einem weiteren Mann gegen Bezahlung Sex gehabt.

Die Geschichte verbreitete sich im Rathaus so weit, dass die betroffene Frau sogar von Mitarbeitern anderer Abteilungen darauf angesprochen wurde.

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Auch in diesem Fall dokumentierte der Vorgesetzte die Vorwürfe. Dass das Gerücht kursierte, wurde darin bestätigt. Wer es in die Welt gesetzt hatte, blieb jedoch offen. Der beschuldigte Mitarbeiter gab an, sich dessen Ursprung ebenfalls nicht erklären zu können.

Anwalt sieht Grund für Entlassung

Mittlerweile haben sich die betroffenen Frauen rechtlichen Beistand geholt und den Grazer Neos-Gemeinderat Alexis Pascuttini eingeschaltet.

Rechtsanwalt Andreas Kleinbichler sieht "einen Entlassungstatbestand klar erfüllt". Bei "erhebliche Ehrverletzungen" müsse das Dienstverhältnis aufgelöst werden. "So steht es im Vertragsbedienstetengesetz", erklärt der Jurist gegenüber der "Kleinen Zeitung". Über eine Frau zu verbreiten, dass sie sich prostituiere, "ist das klar ehrenbeleidigend".

Auch Pascuttini, der in der Kanzlei Kleinbichlers tätig ist, übt Kritik. Er wundert sich, "dass die Stadt als Dienstgeber so lange zuschaut, anstatt Kolleginnen und Kundinnen zu schützen. Es ist ja alles dokumentiert."

Sollten die internen Anlaufstellen nicht funktionieren, brauche es laut dem Neos-Politiker eine externe Meldestelle.

Das sagt die Stadt Graz

Im Büro von Personalstadtrat Manfred Eber (KPÖ) kennt man die Causa. "Ja, der Fall ist bekannt, auch, dass der Mitarbeiter 2023 verwarnt wurde. Aber was die Prostitutionserzählung betrifft, ist es nicht eindeutig nachweisbar, dass sie von ihm stammt", heißt es dazu in der "Kleinen Zeitung".

Allein auf Grundlage von Gerüchten könnten keine unmittelbaren dienstrechtlichen Maßnahmen gesetzt werden.

Auf ihrer eigenen Homepage hält die Stadt Graz unterdessen fest, dass bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz "die betroffene Person der Maßstab" sei. Entscheidend sei, ob ein Verhalten als "unangebracht, entwürdigend oder beleidigend" empfunden werde und dadurch ein "einschüchterndes, feindseliges Arbeitsklima" entstehe.

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Besonders deutlich wird die Stadt bei der Verantwortung von Vorgesetzten: "Wer als Führungskraft zuschaut und nicht handelt, macht sich haftbar!"

Pascuttini wirft der Stadt gegenüber der "Kleinen Zeitung" vor, ihren eigenen Vorgaben nicht gerecht zu werden. Im Büro des Personalstadtrats weist man die Kritik allerdings zurück: "Natürlich ist das Thema wichtig: Wir haben erst Anfang des Jahres jemanden wegen sexueller Belästigung entlassen müssen."

Für den beschuldigten Mitarbeiter gilt die Unschuldsvermutung.