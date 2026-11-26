i Elke Kahr (KPÖ): Betrügerische E-Mails im Umlauf. (Archivbild) imago images/SEPA.Media KPÖ-Politikerin warnt Betrüger geben sich als Grazer Bürgermeisterin aus Betrugsversuch in der Steiermark: Im Namen der Grazer Bürgermeistern Elke Kahr (KPÖ) werden Fake-Mails verschickt. Von Österreich Heute 26.11.2026, 16:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine E-Mail von der Grazer Bürgermeisterin? Wer derzeit eine Nachricht mit dem Namen Elke Kahr im Postfach findet, sollte genau auf die Absenderadresse schauen.

Die Stadt Graz warnt vor gefälschten E-Mails, die den Eindruck erwecken, die KPÖ-Politikerin habe sie persönlich verschickt. Als Absender scheint die Adresse "elke[.]kahr1[@]outlook.com" auf. Kahr verwendet diese Adresse jedoch nicht.

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Die Nachrichten stammen also nicht von der Bürgermeisterin. Vielmehr dürfte es sich um Phishing-Versuche handeln.

Die Stadt Graz rät Betroffenen deshalb ausdrücklich: "Bitte löschen Sie diese Nachricht umgehend und reagieren Sie nicht darauf".

Graz ist damit kein Einzelfall. Seit einigen Wochen tauchen sowohl in Österreich als auch in Deutschland vermehrt betrügerische Nachrichten auf, die im Namen von Bürgermeistern oder Oberbürgermeistern verschickt werden.

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Bei ungewöhnlichen Anfragen lohnt sich deshalb ein zweiter Blick: Prüfe die vollständige Absenderadresse und frage im Zweifel über einen anderen Weg nach – etwa telefonisch unter einer Nummer, die du auf der offiziellen Website findest, statt direkt auf die Mail zu antworten.