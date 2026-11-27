i Bei einem Einbruch in ein St. Pöltner Autohaus wurden mehrere Autoschlüssel gestohlen. pixabay.com Einbruchsserie Einbrecher stehlen Autoschlüssel und bauen Unfall Zwei Einbrüche, ein Crash und ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich: In St. Pölten nahm die Polizei zwei junge Verdächtige fest. Von Elena Lick 27.11.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht auf den 8. November kam es in St. Pölten zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Gegen 3 Uhr ertappte die Polizei einen 16-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten auf frischer Tat. Ein weiterer Verdächtiger konnte zunächst flüchten.

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Bei den Ermittlungen stießen die Beamten auf einen weiteren Einbruch. Bereits am 7. November gegen Mitternacht soll dieselbe Tätergruppe in ein benachbartes Autohaus eingebrochen sein.

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Spritztour endet mit Crash

Dort wurden mehrere Fahrzeugschlüssel und ein Mobiltelefon gestohlen. Mindestens einer der Verdächtigen nahm anschließend ein Auto unbefugt in Betrieb. Auf dem Firmengelände krachte es gegen ein weiteres Fahrzeug. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

19-Jähriger sitzt in Haft

Die Kriminalisten konnten den zunächst geflüchteten Verdächtigen ausforschen. Am 20. November wurde der 19-Jährige festgenommen. Dabei versuchte er erneut zu flüchten und sich der Festnahme zu widersetzen.

Der 16-Jährige zeigte sich zu beiden Einbrüchen geständig. Er wird bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt. Der 19-Jährige hingegen bestritt die Tatvorwürfe und wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Ob weitere Personen an den Einbrüchen beteiligt waren, wird derzeit ermittelt. Auch die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Es gilt die Unschuldsvermutung.