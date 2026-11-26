i Schneefälle sorgen für Dauereinsätze FF Wiener Neustadt Sieben Stunden im Einsatz Autotransporter kippt auf A2 um – Neuwagen im Graben Der starke Schneefall sorgte auch bei Wr. Neustadt für zahlreiche Einsätze. Besonders aufwendig war die Bergung eines umgestürzten Autotransporters. Von Elena Lick 26.11.2026, 19:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der schneebedeckten Südautobahn (A2) verlor ein kroatischer Lkw-Lenker bei Wiener Neustadt die Kontrolle über seinen Autotransporter. Die Zugmaschine kam von der Fahrbahn ab und kippte im Straßengraben auf die Seite. Mehrere geladene Neuwagen wurden ebenfalls in den Graben geschleudert.

Ein langer Tag für die Freiwillige Feuerwehr in Wiener Neustadt i ?

Der mit weiteren Neuwagen beladene Anhänger blieb auf der Fahrbahn stehen. Der Lenker konnte sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien. Er blieb unverletzt. Die Unfallursache ist bislang unbekannt.

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Schweres Gerät im Einsatz

Bei starkem Schneefall mussten zunächst die abgestürzten Neuwagen geborgen werden. Mithilfe zweier Kräne konnte anschließend die umgestürzte Zugmaschine aus der Böschung gehoben werden.

Die Bilder des Tages i ?

Während der Bergungsarbeiten standen nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Im dichten Vormittagsverkehr kam es zu erheblichen Verzögerungen.

Warmer Tee für Einsatzkräfte

"Neben der komplexen Bergesituation belasteten vor allem Schneefall und Temperaturen die Einsatzkräfte", berichtet Feuerwehrkommandant Christian Pfeiffer. Die Feuerwehrleute wurden vor Ort mit warmem Tee versorgt.

Erst nach beinahe sieben Stunden war der Einsatz beendet. Parallel dazu musste die Feuerwehr Wiener Neustadt zahlreiche weitere wetterbedingte Einsätze bewältigen.