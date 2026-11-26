Auf der schneebedeckten Südautobahn (A2) verlor ein kroatischer Lkw-Lenker bei Wiener Neustadt die Kontrolle über seinen Autotransporter. Die Zugmaschine kam von der Fahrbahn ab und kippte im Straßengraben auf die Seite. Mehrere geladene Neuwagen wurden ebenfalls in den Graben geschleudert.
Der mit weiteren Neuwagen beladene Anhänger blieb auf der Fahrbahn stehen. Der Lenker konnte sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien. Er blieb unverletzt. Die Unfallursache ist bislang unbekannt.
Bei starkem Schneefall mussten zunächst die abgestürzten Neuwagen geborgen werden. Mithilfe zweier Kräne konnte anschließend die umgestürzte Zugmaschine aus der Böschung gehoben werden.
Während der Bergungsarbeiten standen nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Im dichten Vormittagsverkehr kam es zu erheblichen Verzögerungen.
"Neben der komplexen Bergesituation belasteten vor allem Schneefall und Temperaturen die Einsatzkräfte", berichtet Feuerwehrkommandant Christian Pfeiffer. Die Feuerwehrleute wurden vor Ort mit warmem Tee versorgt.
Erst nach beinahe sieben Stunden war der Einsatz beendet. Parallel dazu musste die Feuerwehr Wiener Neustadt zahlreiche weitere wetterbedingte Einsätze bewältigen.