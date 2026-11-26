i Symbolbild einer Polizeikontrolle Getty Images Kuriose Polizeikontrolle in NÖ Frau unter Drogen am Steuer, dann erwischt es Ehemann Eine 38-Jährige wurde in Groß-Enzersdorf unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt. Sie rief ihren Mann zu Hilfe – doch auch er war fahruntüchtig. Von Erich Wessely 26.11.2026, 18:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine kuriose Polizeikontrolle ging am Mittwochabend in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) über die Bühne. Gegen 23.25 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Auto auf, das ohne Beleuchtung unterwegs war.

Bei der anschließenden Kontrolle wurden die Beamten gleich mehrfach fündig: Zwei Reifen des Wagens waren derart abgefahren, dass bereits teilweise das Gewebe sichtbar war. Die Polizisten nahmen die Kennzeichentafeln und den Zulassungsschein vorläufig ab.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Drogentest verlief positiv

Auch die 38-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Gänserndorf geriet ins Visier der Beamten. Ein Drogentest verlief positiv. Im Fahrzeug stellten die Polizisten zudem geringe Mengen an Suchtmitteln sowie Suchtmittelutensilien sicher.

Die Bilder des Tages i ?

Ehemann kam mit E-Scooter

Die Frau verständigte daraufhin ihren 43-jährigen Ehemann. Dieser rückte mit einem E-Scooter an, der allerdings nicht den geltenden Ausrüstungsvorschriften entsprach. Doch damit nicht genug: Auch bei ihm bemerkten die Beamten Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung.

Beide fahruntüchtig

Eine klinische Untersuchung ergab schließlich, dass beide fahruntüchtig waren. Der 38-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Das Ehepaar wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, die Frau zusätzlich bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg.