i Symbolbild eines Polizeiautos Daniel Schreiner Drama bei Bergungsarbeiten Auto erfasst Polizisten – Beamter schwer verletzt Ein Polizeieinsatz auf spiegelglatter Fahrbahn im Bezirk Gmünd endete dramatisch: Ein Beamter (51) wurde von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Von Erich Wessely 26.11.2026, 18:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwer verletzter Polizist, eine verletzte Autofahrerin und ein weiterer Beamter, der mit viel Glück unverletzt blieb – das ist die Bilanz eines folgenschweren Zweitunfalls am Donnerstagmorgen im Waldviertel.

Gegen 5.20 Uhr war eine 24-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Gmünd auf der B30 im Gemeindegebiet von Amaliendorf-Aalfang aufgrund der spiegelglatten Fahrbahn von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Die junge Frau blieb unverletzt.

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Auto krachte in geborgenen Pkw

Beamte der Polizeiinspektion Schrems und Einsatzkräfte der Feuerwehr Amaliendorf rückten zur Absicherung der Unfallstelle und zur Fahrzeugbergung aus. Die Einsatzfahrzeuge hatten das Blaulicht eingeschaltet, die Polizisten trugen vorschriftsmäßig Warnwesten.

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Das Unfallauto war bereits mithilfe eines Kranwagens auf die Fahrbahn gehoben worden, als es zum folgenschweren Zweitunfall kam. Eine nachkommende 57-jährige Autofahrerin konnte trotz Bremsversuchen auf der eisigen Straße nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte gegen den geborgenen Pkw.

Polizist mehrere Meter weit geschleudert

Ein 51-jähriger Polizist wurde vom herannahenden Fahrzeug erfasst und mehrere Meter weit geschleudert. Der Beamte erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Landesklinikum Horn gebracht.

Sein 34-jähriger Kollege wurde durch die Wucht des Aufpralls in den angrenzenden Straßengraben geschleudert, blieb aber unverletzt. Die 57-jährige Lenkerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Landesklinikum Zwettl eingeliefert.

Die B30 war im Bereich der Unfallstelle von 6.05 bis 7.45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.