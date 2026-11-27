i SPÖ NÖ-Landesparteiobmann Sven Hergovich Sabine Hertel SPÖ-Chef im "Heute"-Interview Notarzt-Aus: "Schlechtester Aprilscherz des Landes" SPÖ NÖ-Chef Sven Hergovich kündigt im "Heute"-Interview eine Notarzt-Tour an, kontert ÖVP-Attacken und spricht über sein Verhältnis zu Eva Prischl. Von Erich Wessely 27.11.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei Tage nach dem Polit-Krimi in der niederösterreichischen Landesregierung und dem Beschluss der umstrittenen Notarzt-Reform war SPÖ NÖ-Chef Sven Hergovich am Donnerstag im "Heute"-Studio zu Gast. Einen Tag zuvor hatte VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner an gleicher Stelle scharfe Kritik am Sozialdemokraten geübt.

Hergovich kündigt nun an, seinen Widerstand gegen das Aus für elf Notarztstützpunkte zu intensivieren. Im großen "Heute"-Interview spricht er über seine weiteren Pläne, die Vorwürfe der Volkspartei, sein Verhältnis zu Gesundheitslandesrätin Eva Prischl und eine Begegnung mit einer jungen Mutter, die ihm besonders nahegegangen ist.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Möchte ich in Niederösterreich nicht erleben"

"Heute": Herr Hergovich, Sie haben in den vergangenen Wochen vehement gegen die Schließung der elf Notarztstützpunkte gekämpft. Seit Dienstag ist die Reform aber auf Schiene. Wie bewerten Sie die Situation zwei Tage nach dieser Entscheidung?

Sven Hergovich: "Ich halte die Entscheidung nach wie vor für einen schweren Fehler. Und ich kann Schwarz-Blau nur versprechen: Unser Kampf für den Erhalt der Notarztstützpunkte ist nicht zu Ende. In Hainburg zum Beispiel wird man in Zukunft über 40 Minuten auf den Notarzt warten müssen. Das ist eine enorm lange Zeit. Der Notarzt darf dreimal so viele Medikamente geben wie ein Sanitäter, insbesondere im Off-Label-Use."

"Die "Kronen Zeitung" hat über einen Fall in Oberösterreich berichtet, bei dem eine 14-Jährige kollabiert ist. Der Sanitäter war sofort bei ihr, durfte ihr aber ein Medikament nicht geben. Man hat 22 Minuten auf den Notarzt gewartet. Als dieser da war, war die 14-Jährige leider schon tot. Das sind Dinge, die ich in Niederösterreich nicht erleben möchte."

VIDEO: Das ganze Interview in voller Länge

Hergovich kündigt "Notarzt-Tour" an

"Heute": Sie haben angekündigt, dass das Thema für Sie noch lange nicht erledigt sei. Wie sieht jetzt der weitere Kampf aus?

Hergovich: "Wir haben noch zahlreiche Initiativen im Petto. Ich werde auch nicht alle heute verraten. Aber wir starten eine Tour durch alle betroffenen Regionen mit dem Ziel, den Notarzt zu retten. Der erste Tour-Stopp ist am 3. Dezember in der Heimat unserer Landeshauptfrau, in Klosterneuburg, am Abend im Raiffeisensaal."

"Mein Ziel ist es, alle Standorte zu besuchen. Es kommen wahnsinnig viele Menschen auf mich zu, bis hin zu Bürgermeistern und FPÖ-Stadträten, die sagen: Bitte bleiben Sie bei Ihrer Linie, bitte setzen Sie sich weiter für den Notarzt ein. Das ist kein parteipolitisches Anliegen, sondern hier geht es um Leben und Tod. Ich halte die Schließung der elf Notarztstandorte mit 1. April wirklich für den schlechtesten Aprilscherz des Landes."

Hergovich: "Wir kämpfen weiter"

"Heute": Die Landeshauptfrau hat mit Paragraf 16 der Geschäftsordnung der Landesregierung einen ungewöhnlichen Schritt gesetzt. Hat Sie dieses Vorgehen überrascht?

Hergovich: "Ja, tatsächlich. Ich würde von einer Landeshauptfrau erwarten, dass man diese fachlichen, medizinischen und rechtlichen Bedenken sehr ernst nimmt und nicht ohne Rücksicht auf Verluste durchzieht. Man enthebt sogar eine Landesrätin kurzzeitig ihrer Kompetenz, um mit schwarz-blauen Stimmen eine Schließung erzwingen zu können."

SPÖ NÖ-Chef Sven Hergovich am Donnersta, 26. November 2026 Sabine Hertel

"Ich halte das für einen schwerwiegenden politischen Fehler. Aber allen, die glauben, dass man damit den Widerstand der Sozialdemokratie in Niederösterreich gebrochen hat, kann ich nur ausrichten: Ihr habt euch getäuscht. Wir kämpfen weiter."

"Heute": Ein zentraler Vorwurf der ÖVP lautet, dass Sie im Dezember 2025 selbst der Umstrukturierung der Notarztversorgung zugestimmt haben. Was war damals anders als heute?

Hergovich: "Wir haben unter einer ganz klaren Bedingung, die auch schriftlich fixiert und von der FPÖ mitunterschrieben worden ist, zugestimmt: dass keine Gesundheitseinrichtung in Niederösterreich geschlossen werden darf, bevor es nicht mindestens einen gleichwertigen Ersatz gibt. Und diesen gleichwertigen Ersatz gibt es bis heute nicht. Ich mache nicht mehr, als darauf aufmerksam zu machen: Das, was man unterschrieben hat, muss man auch einhalten."

"Ich habe ihnen sehr genau zugehört"

"Heute": Die Präsidenten von Rotem Kreuz und Arbeiter-Samariterbund haben auf eine rasche Beschlussfassung gedrängt. Können Sie deren Situation nachvollziehen?

Hergovich: "Ich habe ihnen sehr genau zugehört, weil ich die Rettungssanitäter und ihre Arbeit über alle Maßen schätze. Ich habe vorgeschlagen, dass wir in einem parteiübergreifenden Konsens rasch Klarheit darüber herstellen, dass wir eben nicht reduzieren, sondern bei den 32 Notarztstützpunkten bleiben."

"Auf mich kommen ganz viele Freiwillige aus dem Rettungsdienst zu, die überlegen, unter diesen Bedingungen sogar ihre freiwillige Tätigkeit aufzugeben, weil sie diese Endverantwortung gar nicht haben wollen."

"Heute": Was bedeutet für Sie ein gleichwertiger Ersatz konkret? Können Sie sich prinzipiell vorstellen, einzelne Notarztstützpunkte zu schließen?

Hergovich: "Das ist im Gesundheitsplan verbindlich festgelegt worden. Es geht darum, dass zehn Pflege-Notfalleinsatzteams geschaffen werden, die Erst- und Akutversorgung rund um die Uhr funktioniert und wir diplomierte Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter bekommen. Da muss zuerst das Bundesgesetz geändert werden, dann sind eigene Ausbildungseinrichtungen zu etablieren."

"Experten sagen uns, das dauert mindestens zehn, eher 20 Jahre. Wenn die Bedingungen frühestens im Jahr 2037 erfüllt sind, sehe ich überhaupt keinen Bedarf, vorher über die Schließung von Notarztstützpunkten zu diskutieren. Ich kann diese Eile überhaupt nicht verstehen."

SPÖ NÖ-Landesparteiobmann Sven Hergovich i ?

"Wir sind gegen Altersgrenzen im Spital"

"Heute": Die Landeshauptfrau hat die Berichterstattung über ihre angeblichen Aussagen zur medizinischen Behandlung älterer Menschen entschieden zurückgewiesen. Sie haben diese Causa dennoch aufgegriffen. Warum?

Hergovich: "Der "Kurier" hat berichtet, dass die Landeshauptfrau offenbar bei der Landeshauptleutekonferenz vorgeschlagen hat, Altersgrenzen im Spital einzuführen. Das ist für mich ein absolutes No-Go."

"Ich möchte, dass sich jeder bei uns im Land darauf verlassen kann, auch in einem hohen Alter im Spital die Behandlung zu bekommen, die er braucht. Wir sind gegen Altersgrenzen, wir sind gegen Einkommensgrenzen im Spital. Jeder soll unabhängig von Alter und Einkommen die volle medizinische Leistung in einem niederösterreichischen Spital bekommen können."

„Mich erinnert die Diskussion ein bisschen daran, als würde man sagen: Wenn man zu wenig Lehrer hat, schafft man die Schulpflicht ab.“ Sven Hergovich SPÖ NÖ-Landesparteichef

"Heute": Auch Befürworter der Reform argumentieren mit einem drohenden Notärztemangel. Wie sieht Ihr Konzept aus, um die Notarztversorgung langfristig personell und finanziell abzusichern?

Hergovich: "Mich erinnert die Diskussion ein bisschen daran, als würde man sagen: Wenn man zu wenig Lehrer hat, schafft man die Schulpflicht ab. In Niederösterreich zahlen wir für einen Notarzt nur halb so viel wie im Burgenland. Warum wäre es nicht die gescheitere Lösung, dass wir die Gehälter ans Burgenland angleichen, statt bei uns Dienststellen zu streichen?"

"Der zweite Lösungsvorschlag ist eine Ausbildungsoffensive im medizinischen Bereich, insbesondere für Ärztinnen und Ärzte. Wir können nicht ständig Ausbildungsstellen zusammenstreichen und uns hinterher wundern, dass wir zu wenig Ärzte haben."

SPÖ NÖ-Landesparteiobmann Sven Hergovich Sabine Hertel

"Heute": Gestern saß an Ihrer Stelle hier VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner. Er hat das von der SPÖ beauftragte Gutachten von Professor Matthias Fischer als wertlos bezeichnet. Was entgegnen Sie ihm?

Hergovich: "Es ist schon spannend, wenn ein Parteimanager über das Gutachten eines europaweit führenden Experten für das Rettungs- und Notarztwesen sagt: Dieses Gutachten ist für uns wertlos. Das halte ich für eine erschreckende Aussage. Gerade in einer so heiklen Diskussion wie jener um die Notarztstandorte würde ich das einzige medizinische Gutachten schon ernst nehmen."

"Ich bewundere ihr Durchhaltevermögen"

"Heute": Wie ist derzeit Ihr persönliches Verhältnis zu Landesrätin Eva Prischl? Hat der wochenlange Konflikt um die Notarzt-Reform Ihr Verhältnis nachhaltig belastet?

Hergovich: "Nein, im Gegenteil, weil ich voll und ganz hinter ihr stehe. Sie hat immer gesagt: Sicherheit geht vor Geschwindigkeit. Ich bewundere ihr Durchhaltevermögen und ihre Konsequenz, mit der sie das vertreten hat. Wir haben hier die gleiche Linie: keine Schließungen ohne gleichwertigen Ersatz. Wir treten beide dafür ein, dass die Notarztstützpunkte erhalten bleiben."

"Heute": Dennoch soll ihr auch mit einem Parteiausschluss gedroht worden sein. Stimmt das?

Hergovich: "Nein, im Gegenteil. Wir haben ja gemeinsam am Parteitag beschlossen, dass wir alles tun, um die Notarztstützpunkte zu erhalten. Ich habe schon wahrgenommen, dass die Volkspartei offenbar unsere Kampagne für den Erhalt der Notarztstützpunkte fürchtet und dass man deshalb versucht, Zwist und Hader in die Sozialdemokratie zu tragen. Das wird ihnen nicht gelingen."

Notarzt-Aus – diese 11 Standorte werden geschlossen. APA-Images, "Heute"

"Verbesserungen werden auf Nimmerleinstag verschoben"

"Heute": Die Notarzt-Reform ist nur ein Teil des Gesundheitsplans 2040+. Trägt die SPÖ die geplanten Veränderungen in der niederösterreichischen Spitalslandschaft weiterhin mit?

Hergovich: "Ich bestehe auf der Einhaltung der Schutzklausel. Das Ziel dieses Plans war es, die Gesundheitsleistungen in Niederösterreich zu verbessern und die Operationswartezeiten deutlich zu verkürzen."

"Immer wieder kommen Menschen zu mir, die mir erzählen, ihnen sagt man: Entweder du wartest eineinhalb Jahre auf eine OP oder du zahlst 8.000 bis 9.000 Euro und bekommst in ein paar Tagen einen Operationstermin. Das ist etwas, was ich nicht will."

"Ich nehme wahr, dass man aus einem sinnvollen Plan immer mehr einen reinen Sparplan zu machen versucht. Die Verbesserungen werden auf den Nimmerleinstag geschoben. Ich bestehe nicht nur darauf, diese Verschlechterungen abzuwenden, sondern auch darauf, dass die Verbesserungen rasch kommen. Denn die sind genauso paktiert worden."

"Heute": Sie waren in den vergangenen Wochen in den betroffenen Regionen unterwegs und haben mit den Menschen gesprochen. Welche Begegnung oder welches persönliche Schicksal ist Ihnen dabei besonders nahegegangen?

Hergovich: "Am meisten bewegt hat mich eine junge Mutter, die in Groß-Enzersdorf auf mich zugekommen ist. Sie wollte mir ihre ein Jahr alte Tochter vorstellen. Das kleine Mädchen hat einen Herzfehler und hatte aufgrund dieses Herzfehlers schon einmal einen Einsatz eines Notarztes.

Die Mutter hat mir gesagt, sie war noch nie auf irgendeiner politischen Kundgebung, sie hat sich bislang nie für Politik interessiert. Aber der Notarzt, der bei ihr war, hat ihr gesagt, sein Standort soll bald abgeschafft werden.

Die Frau hat mich angeschaut und gesagt: Herr Hergovich, ich bitte Sie, versprechen Sie mir, dass Sie alles tun, damit der Notarzt in Groß-Enzersdorf bleibt. Und ich habe dieses Versprechen gegeben. An dieses Versprechen bin ich gebunden."

"Ich habe viel Verständnis dafür, dass man sparen muss. Aber Sparen an der Gesundheit ist der falsche Platz." Auch das kleine Mädchen habe sich verdient, dass der Notarzt im Notfall rasch bei ihm ist.

"Heute": Was können Sie heute jenen Niederösterreichern versprechen, die ab 1. April ihren Notarztstützpunkt verlieren?

Hergovich: "Schwarz-Blau kann mich bedrohen, beschimpfen und herabwürdigen. Aber eines können sie nicht: Sie werden mich und meinen Einsatz für den Erhalt der Notarztstützpunkte nicht stoppen können. Ich verspreche Ihnen, dass ich von heute an mit doppelter Kraft, mit doppeltem Einsatz dafür kämpfen werde, dass die Notarztstützpunkte bleiben und dass wir diese Schließungspläne mit 1. April noch abwenden."

Vielen herzlichen Dank für das Interview.