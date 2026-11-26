i Zahlreiche Einsätze durch Schnee im Bezirk St.Pölten BFKDO St. Pölten Starke Schneefälle Chaos auf Straßen – 75 Unfälle in nur einem Bezirk Starke Schneefälle halten die Feuerwehren im Bezirk St. Pölten auf Trab. Seit Mitternacht mussten die Florianis zu 75 Verkehrsunfällen ausrücken. Von Erich Wessely 26.11.2026, 22:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wintereinbruch sorgt am Donnerstag in Niederösterreich für einen regelrechten Einsatz-Marathon. Auch im Feuerwehrbezirk St. Pölten sind die Einsatzkräfte seit den Morgenstunden im Dauereinsatz.

Seit Mitternacht mussten die Feuerwehren bereits zu 75 Verkehrsunfällen auf den Straßen des Bezirks ausrücken. Mehrfach wurden die Florianis auch zu Menschenrettungen alarmiert. Glücklicherweise wurden laut Bezirksfeuerwehrkommando nur wenige Personen verletzt.

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350 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Palette der Einsätze reichte von stecken gebliebenen Kleinwagen bis hin zu umgestürzten Lkw. Insgesamt waren 45 Feuerwehren mit 70 Fahrzeugen und rund 350 Feuerwehrmitgliedern gefordert.

Zahlreiche Einsätze durch Schnee im Bezirk St. Pölten i ?

Ein Ende des Einsatz-Marathons ist vorerst nicht in Sicht: Aufgrund der anhaltenden Schneefälle rechnet die Feuerwehr insbesondere in den Abendstunden mit weiteren Einsätzen.

Mehr als 650 Einsätze in ganz NÖ

Landesweit mussten die Feuerwehren bis zum Nachmittag bereits zu mehr als 650 Einsätzen ausrücken. Weitere Hotspots lagen laut Landesfeuerwehrsprecher Klaus Stebal in den Bezirken Amstetten, Baden und Tulln.

Als Auslöser nannte Stebal gegenüber dem ORF NÖ unter anderem nicht angepasste Geschwindigkeit, unzureichende Winterbereifung, zu geringe Sicherheitsabstände und fehlende Schneeketten bei Lkw.

Einsatz-Marathon im Bezirk Amstetten i ?

Die Wiener Außenringautobahn (A21) musste zwischen den Knoten Steinhäusl und Vösendorf sogar für mehrere Stunden in beiden Richtungen gesperrt werden.

Erst gegen 15.30 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Auch am Flughafen Wien-Schwechat sorgte der Wintereinbruch für Verspätungen – rund 500 Mitarbeiter und 100 Fahrzeuge standen dort im Wintereinsatz.