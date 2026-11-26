Schwerer Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Lamprechtshausen (Flachgau)! Auf der Lamprechtshausener Straße (B156) krachte ein Linienbus frontal mit einem Lastwagen zusammen.
Nach ersten Informationen dürften bei dem heftigen Zusammenstoß 19 Menschen verletzt worden sein – eine Person davon schwer, wie der ORF berichtet.
Laut Rotem Kreuz ereignete sich der Unfall auf Schneefahrbahn in der Nähe der Niederlassung der Salzburg Milch. Wie genau es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kommen konnte, ist bislang unklar.
Der Einsatz läuft derzeit noch auf Hochtouren. Nähere Informationen zum Unfallhergang und zum Zustand der Verletzten liegen noch nicht vor