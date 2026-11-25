i Nach dem Vorfall beim Krampuslauf von Niedernfritz ermittelt die Polizei. IMAGO/Daniel Scharinger Security gegen Teilnehmer Prügel-Eklat bei Krampuslauf – jetzt ermittelt Polizei Ein Video zeigt, wie ein Security-Mitarbeiter bei einem Krampuslauf im Pongau einen Krampus zu Boden drückt. Die Polizei ermittelt. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 14:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Krampuslauf in Niedernfritz in der Gemeinde Hüttau (Pongau) beschäftigt nun die Polizei. Nach dem Vorfall ermittelt die Exekutive gegen einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Er soll einen Krampus körperlich angegriffen haben.

In den sozialen Netzwerken tauchte ein Video des Vorfalls auf. Darin ist zu sehen, wie der Security-Mitarbeiter auf den Krampus zuspringt, ihn im Kopfbereich packt und in Richtung Boden drückt. Wie "ORF Salzburg" unter Berufung auf die Polizei berichtet, soll die Krampuspass daraufhin Anzeige erstattet haben.

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Das sagt die Security-Firma

Der Sicherheitsfirma zufolge hatten die Szenen aus dem Video allerdings eine Vorgeschichte. Demnach habe der Ordner den Krampus zunächst mündlich ermahnt. Danach habe er seinen späteren Kontrahenten angewiesen, sich von der Laufstrecke wegzubewegen.

Dem habe der Krampus offenbar nicht Folge leisten wollen. So soll er den Security-Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin dieser sich dann zu der körperlichen Attacke hinreißen ließ.

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Folgen für Krampuslauf

Seitens der Firma wolle man das Verhalten des Angestellten nicht verteidigen, dennoch solle man auch das Verhalten des Krampus berücksichtigen. Jedenfalls wolle man das Einschreiten des Mitarbeiters und mögliche Konsequenzen prüfen.

Folgen hatte der Vorfall bereits für den Krampuslauf in Niedernfritz. Laut dem Bericht soll die Veranstaltung in dieser Form nicht mehr stattfinden.