i So stellt sich die KI die Szene vor ChatGPT (KI-generiert) Brief über eigenen Tod "Ich lebe noch!" – Amt erklärt Salzburger für tot Ein Brief sorgt bei einem Salzburger (82) für Schock: Laut Behörden ist er tot – seit dem 31. Oktober. Nun muss er das Gegenteil beweisen. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit diesem Brief hatte Johann Neureiter ganz bestimmt nicht gerechnet! Der 82-jährige Pensionist aus Wals bei Salzburg traute seinen Augen kaum, als er ein behördliches Schreiben öffnete. Darin wurde ihm mitgeteilt, dass er verstorben sei – und zwar bereits am 31. Oktober!

Das Problem an der Sache: Der Salzburger ist quicklebendig. Nun muss der Senior den Behörden offenbar erst einmal beweisen, dass er noch lebt. Über die kuriose Behördenpanne berichtet die "Kronen Zeitung", bei der sich der langjährige Abonnent nach Erhalt des Schreibens meldete.

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Schock für 82-Jährigen

Vor rund eineinhalb Wochen fand der ehemalige Bedienstete des Landes Salzburg das Schreiben in seinem Postkasten. Es stammte aus dem Datensammelsystem der Sozialversicherungsträger, auch die Gesundheitskasse hatte den Eingang der Meldung bestätigt.

Der Inhalt hatte es in sich: Der Pensionist wurde darin rückwirkend mit 31. Oktober als verstorben geführt. "'Tod des Pensionisten'. Das sind schon Worte, die einem einen Schrecken einjagen", erzählt Neureiter. Trotz der absurden Situation hat der 82-Jährige seinen Humor nicht verloren. Doch der Schock über die falsche Todesmeldung sitzt tief.

Musste ganzes Wochenende warten

Besonders unangenehm war für den Salzburger der Zeitpunkt, zu dem ihn das Schreiben erreichte. Der Brief landete ausgerechnet an einem Freitag in seinem Postkasten. Damit blieb ihm zunächst nichts anderes übrig, als das gesamte Wochenende verstreichen zu lassen, bevor er sich um die Angelegenheit kümmern konnte.

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"Lustig ist das für keinen älteren Menschen", betont der Pensionist. Schließlich war für ihn zunächst unklar, welche Folgen die falsche Todesmeldung haben könnte.

Was passiert mit Pension und Versicherung?

Nach dem Wochenende begann Neureiter damit, mögliche Auswirkungen des Fehlers zu überprüfen. Unter anderem erkundigte er sich bei seiner Bank, ob die Pension für November überhaupt noch auf seinem Konto eingelangt war. Auch wollte er wissen, ob sein Versicherungsschutz weiterhin aufrecht ist.

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Ob tatsächlich Zahlungen oder Versicherungsleistungen betroffen sind, geht aus dem Bericht nicht hervor. Für den 82-Jährigen bleibt vor allem eine Frage offen: Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass er von den Behörden als verstorben erfasst wurde?

"Ich bin nach wie vor am Leben!"

Eine Erklärung für die ungewöhnliche Panne hat der Salzburger bislang nicht erhalten. Nach seinen Angaben meldete sich auch niemand bei ihm, um den Fehler aufzuklären. "Logisch, die gehen nach wie vor davon aus, dass ich tot bin", nimmt Neureiter die Situation mit Galgenhumor.

In den kommenden Tagen möchte er deshalb selbst nachforschen, wie die falsche Todesmeldung zustande gekommen ist. Außerdem will er sicherstellen, dass sein Status bei den zuständigen Stellen richtiggestellt wird.

Dem Pensionisten geht es dabei nicht nur um sich selbst. Er möchte die Behörden auf den Fehler aufmerksam machen, damit anderen Menschen eine ähnliche Erfahrung erspart bleibt. Seine Botschaft könnte jedenfalls eindeutiger nicht sein: "Ich bin nach wie vor am Leben!"