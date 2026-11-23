i Der Angeklagte bekam nicht das Ergebnis, das er sich gewünscht hatte. iStock Wollte früher aus dem Häfn Ex-Freundin vergewaltigt – Mann bekommt härtere Strafe Ein mehrfach vorbestrafter Mann wollte seine Haftstrafe reduzieren lassen. Doch vor Gericht erlebte der 41-Jährige eine böse Überraschung. Von Österreich Heute 23.11.2026, 21:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Statt weniger Haft gibt es jetzt noch zwei Jahre obendrauf! Ein 41-jähriger Österreicher, der unter anderem wegen der Vergewaltigung seiner ehemaligen Lebensgefährtin verurteilt worden war, muss nun für 14 statt zwölf Jahre ins Gefängnis. Das entschied der Berufungssenat am Montag am Salzburger Landesgericht.

Opfer schwer traumatisiert

Bereits im Sommer war der Mann zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Doch mit dem Strafmaß waren weder der Angeklagte noch die Staatsanwaltschaft zufrieden. Während der 41-Jährige eine mildere Strafe forderte, verlangte die Anklage eine härtere Bestrafung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Der Berufungssenat gab nun der Staatsanwaltschaft recht. Die Schuld des Mannes wiege so schwer, dass zwölf Jahre Haft nicht ausreichen würden. Zu den Taten zählt die Vergewaltigung seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Die Frau leidet seit den Übergriffen unter schweren Traumatisierungen.

Wollte Mädchen zur Prostitution zwingen

Doch damit nicht genug: Der Mann soll seine damalige Freundin auch auf einschlägigen Internetplattformen für Sex angeboten haben, wie der ORF berichtet.

Die Bilder des Tages i ?

Außerdem sollte sie für ihn Mädchen anlocken, die er vergewaltigen und anschließend zur Prostitution zwingen wollte. Der 41-Jährige war bereits vor diesem Verfahren achtmal vorbestraft, unter anderem wegen Vergewaltigung.