Statt weniger Haft gibt es jetzt noch zwei Jahre obendrauf! Ein 41-jähriger Österreicher, der unter anderem wegen der Vergewaltigung seiner ehemaligen Lebensgefährtin verurteilt worden war, muss nun für 14 statt zwölf Jahre ins Gefängnis. Das entschied der Berufungssenat am Montag am Salzburger Landesgericht.
Bereits im Sommer war der Mann zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Doch mit dem Strafmaß waren weder der Angeklagte noch die Staatsanwaltschaft zufrieden. Während der 41-Jährige eine mildere Strafe forderte, verlangte die Anklage eine härtere Bestrafung.
Der Berufungssenat gab nun der Staatsanwaltschaft recht. Die Schuld des Mannes wiege so schwer, dass zwölf Jahre Haft nicht ausreichen würden. Zu den Taten zählt die Vergewaltigung seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Die Frau leidet seit den Übergriffen unter schweren Traumatisierungen.
Doch damit nicht genug: Der Mann soll seine damalige Freundin auch auf einschlägigen Internetplattformen für Sex angeboten haben, wie der ORF berichtet.
Außerdem sollte sie für ihn Mädchen anlocken, die er vergewaltigen und anschließend zur Prostitution zwingen wollte. Der 41-Jährige war bereits vor diesem Verfahren achtmal vorbestraft, unter anderem wegen Vergewaltigung.