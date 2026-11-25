i Kriminelle plünderten das Konto eines Unternehmers. istock (Symbolbild) "Im Schockzustand" Statt 850.000 Euro plötzlich nur noch 3,22 € am Konto Kriminelle haben zwei Bankkonten eines in Tirol lebenden Unternehmers leergeräumt – 850.000 Euro waren plötzlich weg. Nun gibt es aber eine Wende. Von André Wilding 25.11.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gerade einmal 3,22 Euro blieben einem deutschen Unternehmer auf seinen beiden Salzburger Privatkonten übrig. Betrüger hatten innerhalb weniger Stunden rund 850.000 Euro abgeräumt. Nun nimmt der spektakuläre Fall eine überraschende Wendung.

Wie "Salzburg24" berichtet, hielt sich der in Kitzbühel (Tirol) lebende Deutsche gemeinsam mit anderen Unternehmern in Kolumbien auf, als er eine verhängnisvolle SMS erhielt. Die Nachricht stammte vermeintlich von seinem Finanzdienstleister und warnte vor verdächtigen Zahlungen. Der Unternehmer sollte sich mit dem Sicherheitsdienst in Verbindung setzen.

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Da die Nachricht zunächst keinen Verdacht erweckte, griff der Mann zum Handy. Sein Gesprächspartner sprach akzentfreies Deutsch. Der Unternehmer ahnte nicht, dass er es mit einem Betrüger zu tun hatte.

Über 50 Überweisungen in wenigen Stunden

Am Telefon wurde dem Deutschen erklärt, dass es Belastungen in Zusammenhang mit Kryptowährungen in Höhe von rund 30.000 Euro gebe. Um diese rückgängig zu machen, müsse er mehrere Codes auf seinem Handy freigeben.

Eine weitere SMS vermittelte ihm kurz darauf den Eindruck, dass die Zahlungen erfolgreich storniert worden seien. Tatsächlich aber floss in den darauffolgenden Stunden beinahe sein gesamtes Guthaben ab.

Mit mehr als 50 Einzelüberweisungen wurden rund 850.000 Euro an insgesamt 34 Empfänger in vier verschiedenen Ländern transferiert. "Ich war vollkommen im Schockzustand. Das war wirklich dramatisch", schildert der Unternehmer gegenüber "Salzburg24".

Bank überwies 850.000 Euro zurück

Mittlerweile befindet sich das gesamte Geld wieder beim Unternehmer. Ausschlaggebend dafür ist laut dem Bericht ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 15. Oktober 2026. Demnach müssen Banken nicht autorisierte Zahlungen zunächst erstatten.

Anschließend kann das Geldinstitut prüfen, ob dem Kunden grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist und ein Schadenersatzanspruch besteht.

Ob es noch zu einem Rechtsstreit kommt, ist offen. Die Salzburger Bank habe den Betrag jedenfalls "unter Vorbehalt der Rückforderung" überwiesen.

Deutsche Bank stoppte Überweisung

Bemerkenswert ist ein weiteres Detail des Falls: Noch in derselben Nacht sollen die Betrüger versucht haben, knapp 39.000 Euro von einem deutschen Konto des Unternehmers abzuzweigen. Diese Transaktion wurde allerdings blockiert.

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Weshalb die mehr als 50 Überweisungen von den Salzburger Konten hingegen durchgeführt werden konnten, bleibt unklar. Lediglich zwei der Transaktionen konnten dem Bericht zufolge nachträglich rückgängig gemacht werden.