i Die beiden mutmaßlichen Täter wurden zu Haft verurteilt. iStock Mussten vor Gericht Räuber-Paar scheitert gleich zweimal an 97-Jähriger Gleich zweimal hatte es ein Paar auf eine 97-jährige Salzburgerin abgesehen. Doch die Seniorin setzte sich zur Wehr. Nun fiel vor Gericht das Urteil. Von Österreich Heute 24.11.2026, 16:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit dieser resoluten Seniorin hatten die beiden wohl nicht gerechnet! Gleich zweimal innerhalb weniger Tage soll ein rumänisches Paar versucht haben, eine 97-Jährige in ihrer Wohnung in der Stadt Salzburg auszurauben. Doch beide Male gelang es der betagten Frau, die Täter in die Flucht zu schlagen.

Am Dienstag musste sich das einschlägig vorbestrafte Paar wegen versuchten schweren Raubes vor dem Salzburger Landesgericht verantworten.

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Notfallarmband schlug Räuber in die Flucht

Beim ersten Überfall im Juni sollen die beiden an der Wohnungstür der 97-Jährigen geläutet und versucht haben, sich Zutritt zu verschaffen. Doch die Seniorin reagierte geistesgegenwärtig: Sie löste über ihr Notfallarmband einen Alarm aus, woraufhin das Duo flüchtete.

Nur zwei Tage später soll das Paar erneut vor der Tür der Salzburgerin gestanden sein. Diesmal drängten die beiden die Frau zur Seite und hielten sie an den Handgelenken fest, um sie daran zu hindern, erneut den Notfallknopf zu drücken.

Doch auch diesmal wehrte sich die 97-Jährige: Sie schrie laut um Hilfe und trat mit den Füßen um sich. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Erneut mussten die Räuber ohne Beute abziehen. Wenig später klickten die Handschellen.

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Insgesamt 15 Jahre Haft

Vor Gericht stritt das Ehepaar die Vorwürfe ab. Die Angeklagten behaupteten, lediglich in der Nähe gewesen zu sein, um eine SIM-Karte zu kaufen. Dort waren sie von einer Überwachungskamera erfasst worden. DNA-Spuren der beiden konnten in der Wohnung der Seniorin nicht sichergestellt werden, berichtet der ORF.

Das Gericht verurteilte den Mann schließlich zu acht Jahren Haft, seine Partnerin muss für sieben Jahre hinter Gitter. Die Urteile sind nicht rechtskräftig, die Anwälte kündigten bereits Berufung an.