i Die Strafe der Salzburgerin wurde verdoppelt. iStock Mit Tabletten-Überdosis Mutter (87) wollte Tochter töten – jetzt 10 Jahre Haft Eine 87-Jährige soll versucht haben, ihre schwer beeinträchtigte Tochter mit Tabletten zu töten. Jetzt wurde ihre Haftstrafe mehr als verdoppelt. Von Österreich Heute 23.11.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weil sie ihre schwer beeinträchtigte Tochter (61) nicht in ein Pflegeheim geben wollte, soll eine Salzburgerin (87) versucht haben, sie zu töten. Dafür war die Pensionistin im Sommer zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Doch nun kam es für die betagte Frau noch härter: Der Berufungssenat am Landesgericht Salzburg erhöhte die Strafe am Montag auf zehn Jahre Haft.

Tochter sollte ins Pflegeheim

Hintergrund der Tat war die geplante Unterbringung der schwer beeinträchtigten Tochter in einem Pflegeheim. Die Mutter lehnte diesen Schritt strikt ab.

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Im Oktober soll die damals 86-Jährige ihrer Tochter deshalb eine Überdosis Schlaftabletten verabreicht haben. Auch sie selbst nahm eine potenziell tödliche Menge des Medikaments ein, um zu sterben. Im Prozess hatte die Salzburgerin die wesentlichen Vorwürfe zugegeben.

Aus vier Jahren werden zehn

Bereits im Sommer wurde die Frau wegen versuchten Mordes zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt. Doch weder die Staatsanwaltschaft noch die Verteidigung waren mit dem Urteil zufrieden.

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Während die Pensionistin eine mildere Strafe wollte, forderte die Staatsanwaltschaft eine härtere Bestrafung. Am Montag fiel schließlich die Entscheidung: Statt vier muss die 87-Jährige nun zehn Jahre ins Gefängnis, wie der ORF berichtet.

Gericht sieht schweren Erschwerungsgrund

Der Berufungssenat begründete die deutliche Erhöhung damit, dass die Mutter die Wehr- und Hilflosigkeit ihrer schwer beeinträchtigten Tochter ausgenutzt habe.

Die 87-Jährige war bei der Verhandlung nicht persönlich im Gerichtssaal anwesend. Sie wurde per Video aus einer Justizkrankenanstalt in Wien zugeschaltet.