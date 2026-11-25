i Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt. FF Schwarzach im Pongau Heftiger Frontalcrash Rettungswagen und Pkw kollidieren – vier Verletzte Bei einem heftigen Crash auf der B311 im Salzburger Pongau krachten am Dienstag ein Rettungswagen und ein Pkw zusammen. Vier Personen wurden verletzt. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 13:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftiger Crash im Salzburger Pongau: Am Dienstag wurde die Feuerwehr gegen 15.25 aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls mit eingeklemmten Personen auf der Pinzgauer Bundesstraße (B311) alarmiert. In weiterer Folge rückten die Einsatzkräfte beim Unfallort an.

Neben der Feuerwehr befanden sich auch ein Notarzt und das Rote Kreuz vor Ort. Bei den Unfallautos handelte es sich um einen Rettungswagen und den Pkw eines 49-jährigen Salzburgers, berichtete die "Krone".

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Unfallursache unklar

Neben dem 49-Jährigen wurden auch der 30 Jahre alte Lenker des Rettungswagens sowie zwei seiner Kollegen – 19 und 20 Jahre alt – verletzt. Zum Unfallzeitpunkt hätten sich keine Patienten in dem Rettungsfahrzeug befunden.

Die vier Betroffenen seien in das Schwarzacher Krankenhaus gebracht worden. Glücklicherweise seien ihre Verletzungen nicht so schlimm gewesen, wie vorerst angenommen, hieß es seitens des Roten Kreuzes auf Anfrage der Tageszeitung.

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Wie genau es zu dem Unfall kam, ist unklar. Die Polizei führte jedenfalls Alkoholtests durch, die negativ verliefen. Die Batterie des Elektroautos musste aufgrund der starken Beschädigung mit schwerem Atemschutz ausgebaut werden. Des Weiteren wurde seitens der Feuerwehr verhindert, dass Betriebsmittel in die Salzach gelangen. Die B311 war mehrere Stunden lang gesperrt.