i Der Mediziner musste sich vor Gericht verantworten. istock Behandlung zu grob Patientin schrie vor Schmerz – Frauenarzt vor Gericht Eine junge Frau wollte sich wegen Unterbauchschmerzen untersuchen lassen. Doch die Behandlung beim Gynäkologen hatte für sie dramatische Folgen. Von Österreich Heute 26.11.2026, 10:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie weinte, schrie vor Schmerzen und rief sogar "Stopp": Eine Untersuchung im Tauernklinikum in Zell am See (Salzburg) im April 2025 hatte für eine junge Patientin schwerwiegende Folgen. Der behandelnde Oberarzt musste sich deshalb wegen Körperverletzung und Ausnützung eines Vertrauensverhältnisses vor Gericht verantworten.

Die Frau, Anfang 20, war aufgrund von Schmerzen im Unterbauch ins Krankenhaus gekommen. Sie litt bereits an einer schweren Vorerkrankung. Bei der gynäkologischen Untersuchung erlitt die Patientin derart starke Schmerzen, dass sie laut aufschrie.

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Arzt bemerkte Blutung nicht

Der Mediziner bestritt beim ersten Verhandlungstag im März 2026 die Vorwürfe, er habe lediglich seine Arbeit gemacht. "Fachlich musste ich das machen", erklärte der Gynäkologe laut der "Kronen Zeitung" vor Gericht. Dass die junge Frau infolge der Untersuchung blutete, habe er nicht bemerkt.

Ein medizinischer Gutachter kam allerdings zu dem Schluss, dass eine Handlung des Arztes aus medizinischer Sicht nicht notwendig gewesen sei. Die Richterin ließ daraufhin ein weiteres Gutachten erstellen, um die psychischen Folgen für die Patientin abzuklären.

Patientin leidet unter Panikattacken

Eine Neuropsychiaterin stellte schließlich eine schwere Gesundheitsschädigung in Form einer "Anpassungsstörung mit Panikattacken" fest. Diese sei teilweise auf die Untersuchung im Krankenhaus zurückzuführen.

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Bei der Fortsetzung des Prozesses am Mittwoch erklärte die Richterin jedoch: "Es kann kein Verletzungsvorsatz nachgewiesen werden, daher handelt es sich um eine fahrlässige Körperverletzung." Auch ein Ausnützen des Vertrauensverhältnisses konnte rechtlich nicht festgestellt werden.

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Arzt muss 7.720 Euro zahlen

Die Richterin bot dem mittlerweile in Deutschland tätigen Mediziner eine Diversion an. Zahlt er eine Geldbuße von 2.000 Euro an das Landesgericht sowie 5.720 Euro Schmerzengeld an die junge Frau, wird das Strafverfahren eingestellt. Der Gynäkologe bleibt damit ohne Vorstrafe aus diesem Verfahren.

Der Arzt stimmte dem Angebot zu und will den gesamten Betrag innerhalb von sechs Monaten bezahlen.