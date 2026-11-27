i 16 Maltipoo Welpen und zwei Beagle wurden beschlagnahmt Tierschutzverein St. Pölten Tierleid vor Weihnachten Neues Welpendrama: 18 Hundebabys in NÖ gerettet Erst vor wenigen Tagen wurden 21 Dackelwelpen gerettet. Nun landeten weitere 18 Hundebabys im Tierheim. Der TSV St. Pölten schlägt Alarm. Von Elena Lick 27.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Innerhalb weniger Tage wurden in Niederösterreich 39 Hundewelpen aus illegalen Tiertransporten gerettet. Wie "Heute" berichtete, wurden erst kürzlich 21 Dackelbabys auf dem Weg von Rumänien nach Frankreich aufgegriffen. Nun, am 25. November, wurde auf der A1-Raststation Steinhäusl bei Altlengbach (Bezirk St. Pölten) erneut ein illegaler Welpentransport entdeckt.

Laut "NÖN" fiel einem aufmerksamen Eichgrabener bei einer Rast ein Lieferwagen mit rumänischem Kennzeichen auf. Durch eine offene Fahrzeugtür entdeckte er mehrere Käfige. Der ehemalige Hundetrainer verständigte daraufhin die Polizei.

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18 Welpen in schlechtem Zustand

Die Einsatzkräfte stellten 16 Maltipoos und zwei Beagles sicher. Die Tiere sollten von Polen nach Deutschland und Belgien gebracht werden. Laut Polizei waren die Welpen in einem schlechten gesundheitlichen Zustand. Dokumente fehlten oder waren gefälscht.

Die Bilder des Tages i ?

Es folgen Anzeigen wegen Tierquälerei und Urkundenfälschung.

Weihnachtsgeschäft auf Kosten der Tiere

"Man merkt leider: Das Weihnachtsgeschäft ist so richtig angelaufen, und zwar auf Kosten von schutzlosen Welpen", sagt Vier-Pfoten-Kampagnenleiterin Veronika Weissenböck.

Dass ausgerechnet Dackel und Maltipoos aufgegriffen wurden, sei kein Zufall. Beide seien derzeit besonders gefragte Moderassen. Die Tierschutzorganisation fordert gezieltere Kontrollen, nimmt aber auch Käufer in die Verantwortung. "Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum. Tiere sollten überhaupt keine Geschenke sein", betont Weissenböck.

Diese Dackelwelpen wurden kürzlich gerettet:

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Tierheim erneut gefordert

Bereits nach der Aufnahme der 21 Dackelbabys stieß das Tierheim St. Pölten an seine Grenzen. Nun müssen dort weitere 18 Welpen versorgt werden. Thomas Kainz, Obmann des Tierschutzvereins St. Pölten, sagt im Gespräch mit "Heute": "Wir sind total am Limit, sogar drüber. Wir haben schon die 21 Dackelwelpen, und wissen nicht mehr weiter. Meinen Mitarbeiterinnen stehen Tränen in den Augen."

Spendenkonto: Tierschutzverein St. Pölten IBAN: AT20 2025 6000 0061 6193 Kennwort: Welpen

Es wird jetzt versucht, zumindest einen größeren Teil der armen kleinen Vierbeiner auch auf andere Tierheime zu verteilen.

"39 Welpen innerhalb weniger Tage, das ist eine Dimension, die selbst für uns nicht mehr zu bewältigen ist. Wir versorgen die Opfer des illegalen Welpenhandels, während das Geschäft mit dem Tierleid weitergeht. Sowohl räumlich als auch personell ist so kaum noch möglich. Die Tiere müssen in Quarantäne verbracht, untersucht, medizinisch behandelt und mit verdichteter Taktung behandelt werden. Wir kümmern uns um die Tiere mit Tränen der Verzweiflung in den Augen. Wir können nicht mehr", teilte Thomas Kainz, Obmann des Tierschutzverein St. Pölten, auch via Aussendung mit.

"Braucht dringend wirksame Maßnahmen"

Und er ergänzt: "Es braucht dringend wirksame Maßnahmen, um das einzudämmen. Es kann nicht sein, dass die Konsequenzen immer wieder von den ehrenamtlich getragenen Tierschutzorganisationen übernommen werden müssen, obwohl hier schon längst alles am Limit ist."

Die Unterbringung, medizinische Versorgung und intensive Betreuung von 39 zusätzlichen Hundewelpen bringen das Tierheim St. Pölten jedenfalls weit über seine Kapazitätsgrenzen hinaus.

Auf Spenden ist der Verein nun dringend angewiesen: Jede Spende hilft dabei, Futter, medizinische Untersuchungen, notwendige Behandlungen und die intensive Betreuung der Welpen zu finanzieren. Mehr Infos auch unter: https://tsvstp.at/spenden