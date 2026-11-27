i Die Gebühren in der St. Pöltner Kurzparkzone wurden zuletzt vor 25 Jahren erhöht Herndl Nach 25 Jahren Parken in St. Pölten wird deutlich teurer Autofahrer müssen in St. Pölten bald tiefer in die Tasche greifen. Ab 2027 sollen die Gebühren fürs Parken steigen. Von Elena Lick 27.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach mehr als 25 Jahren sollen die Kurzparkgebühren in St. Pölten erstmals wieder erhöht werden. Statt 50 Cent sollen Autofahrer künftig 70 Cent pro angefangene halbe Stunde zahlen. Das entspricht einer Erhöhung um 40 Prozent.

Die Bilder des Tages i ?

Auch in den städtischen Tiefgaragen am Rathausplatz und am Bahnhof sind deutliche Preiserhöhungen geplant. Dort soll eine Stunde künftig 2,50 Euro statt bisher 1,50 Euro kosten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

So sollen sich die Preise ändern

Kurzparkzone (30 Min.): von 0,50€ auf 0,70€

Garage (pro Stunde): von 1,50€ auf 2,50€

Dauerparken (monatlich): von 40€ auf 64€

Tageshöchsttarif: von 9€ auf 15€

Nachtpauschale: von 4€ auf 6€

Grüne Zone bei den Seen (Tag): von 4€ auf 6€

Am stärksten fällt die geplante Preiserhöhung beim Stunden- und Tageshöchsttarif in den Tiefgaragen aus.

Stadt verweist auf steigende Kosten

Trotz der Erhöhung bleibe St. Pölten laut Stadtverwaltung eine der günstigsten Landeshauptstädte beim Parken. Die geplanten Kurzparkgebühren lägen rund 80 Cent pro Stunde unter dem Durchschnitt der anderen Landeshauptstädte.

"Die Stadt hat die Kurzparktarife seit einem Vierteljahrhundert nicht erhöht – eine reine Inflationsanpassung würde die bestehenden Tarife beinahe verdoppeln", erklärt Bürgermeister-Stellvertreter Walter Heimerl-Lesnik.

Als Gründe für die höheren Garagentarife nennt die Stadt steigende Betriebs-, Sanierungs- und Erhaltungskosten. Die entsprechenden Anträge sollen im Dezember dem Gemeinderat vorgelegt werden.