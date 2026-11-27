i Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit (v.l.) Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, Landesfeuerwehrkommandant-Stv. Martin Boyer und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. NLK Burchhart Neue Bauvorgaben Bau von Feuerwehrhäusern soll vereinfacht werden Einheitliche Raumgrößen, klare Baukosten und mehr Zusammenarbeit: Eine neue Richtlinie soll den Bau von Feuerwehrhäusern in NÖ vereinfachen. Von Elena Lick 27.11.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für die rund 1.700 Feuerwehren in Niederösterreich gibt es neue Bauvorgaben. Das Land und der Landesfeuerwehrverband haben gemeinsam eine Richtlinie erarbeitet.

Diese soll den Bau von Feuerwehrhäusern vereinfachen. Gleichzeitig sollen öffentliche Gelder effizienter eingesetzt werden.

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Mitgliederzahl entscheidet über Größe

Künftig gelten einheitliche Standards nach objektiven Kriterien. Dazu zählen die Mitgliederzahl und die Anzahl der Einsatzfahrzeuge. Auch die Feuerwehrjugend vor Ort wird berücksichtigt. Die Richtlinie enthält konkrete Vorgaben zu Raumgrößen und Flächen. Diese betreffen sowohl Fahrzeughallen und Verwaltungsräume als auch Außenanlagen.

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"Wir bauen zweckmäßig, sparsam und wirtschaftlich", betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Auf örtliche Gegebenheiten soll weiterhin Rücksicht genommen werden. Ein unabhängiger Vergabeausschuss soll begründete Mehrkosten und notwendige Sonderbauten berücksichtigen.

Gemeinden sollen stärker zusammenarbeiten

Auch die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehren und Gemeinden soll gestärkt werden. Dafür wurde ein sogenannter Kooperations-Check in der Richtlinie verankert. Gemeinsame Lösungen und die Nutzung bereits vorhandener Infrastruktur sollen stärker berücksichtigt werden.

Jährlich angepasste Baukostenrichtwerte sollen zudem für mehr Planungssicherheit sorgen.

"Das Land kann sich auf seine Feuerwehren verlassen und die Feuerwehren können sich auf das Land verlassen. Mit dieser Richtlinie wird der großen Bedeutung der über 105.000 Kameradinnen und Kameraden für unser Land Rechnung getragen", erklären Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.