Für die rund 1.700 Feuerwehren in Niederösterreich gibt es neue Bauvorgaben. Das Land und der Landesfeuerwehrverband haben gemeinsam eine Richtlinie erarbeitet.
Diese soll den Bau von Feuerwehrhäusern vereinfachen. Gleichzeitig sollen öffentliche Gelder effizienter eingesetzt werden.
Künftig gelten einheitliche Standards nach objektiven Kriterien. Dazu zählen die Mitgliederzahl und die Anzahl der Einsatzfahrzeuge. Auch die Feuerwehrjugend vor Ort wird berücksichtigt. Die Richtlinie enthält konkrete Vorgaben zu Raumgrößen und Flächen. Diese betreffen sowohl Fahrzeughallen und Verwaltungsräume als auch Außenanlagen.
"Wir bauen zweckmäßig, sparsam und wirtschaftlich", betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Auf örtliche Gegebenheiten soll weiterhin Rücksicht genommen werden. Ein unabhängiger Vergabeausschuss soll begründete Mehrkosten und notwendige Sonderbauten berücksichtigen.
Auch die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehren und Gemeinden soll gestärkt werden. Dafür wurde ein sogenannter Kooperations-Check in der Richtlinie verankert. Gemeinsame Lösungen und die Nutzung bereits vorhandener Infrastruktur sollen stärker berücksichtigt werden.
Jährlich angepasste Baukostenrichtwerte sollen zudem für mehr Planungssicherheit sorgen.
"Das Land kann sich auf seine Feuerwehren verlassen und die Feuerwehren können sich auf das Land verlassen. Mit dieser Richtlinie wird der großen Bedeutung der über 105.000 Kameradinnen und Kameraden für unser Land Rechnung getragen", erklären Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.