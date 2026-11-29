Neuer Comic zum Film "Asterix in Nubien" – neues Abenteuer im Doppelpack Zum Kinofilm erscheint am Donnerstag das illustrierte Comic-Album "Asterix – das Königreich Nubien". Von Jochen Dobnik 29.11.2026, 15:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Jungbrunnen, der es ein bisserl zu gut meint: Als Asterix und Obelix von der Jagd heimkommen, sind die Bewohner ihres Dorfes plötzlich Kleinkinder.

Ein geheimnisvolles Elixier hat sie verwandelt. Zum Glück weiß Miraculix, wie sich der Zauber rückgängig machen lässt. Nur wächst die entscheidende Zutat nicht gerade ums Eck.

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Die beiden brauchen die Samen eines Baobabs, den es in der Geschichte nur im afrikanischen Königreich Nubien gibt. Gemeinsam mit ihrem alten Freund Duplikatha brechen sie in Richtung Meroe auf. Bis sie die Hauptstadt erreichen, warten neue Bekanntschaften und ein paar Hindernisse, gegen die selbst Zaubertrank nicht unbedingt hilft.

Asterix ASTERIX®-OBELIX®-IDEFIX® / © 2026 LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ / GOSCINNY - UDERZO /

Neues Abenteuer im Kino und als Buch

"Asterix – Das Königreich Nubien" erscheint am Donnerstag (3. Dezember), zeitgleich mit dem Start des Animationsfilms. Das illustrierte Album erzählt die Geschichte mit handgezeichneten Bildern im klassischen Asterix-Stil.

Auch der Spott über aktuelle gesellschaftliche Themen bleibt den Galliern erhalten – ganz in der Tradition ihrer Schöpfer René Goscinny und Albert Uderzo.

2027 geht es mit Studiocanal zusammen mit Asterix, Obelix und Idefix ab dem 14. Jänner für das große Asterix Kino-Festival zurück in die österreichischen Kinos.

Die ersten drei Filmabenteuer "Asterix – Der Gallier", "Asterix und Kleopatra" und "Asterix erobert Rom" wurden einst für das Kino geschaffen und können ab dann von Kinofans in liebevoll restaurierten Fassungen erneut oder erstmals im Kino entdeckt werden.

Ab dem 3. Dezember ist das illustrierte Album "Asterix- Das Königreich Nubien" als gebundene Ausgabe (ISBN: 978-3-7704-1219-8, HC: EUR 14,50 EUA 15,00 SFR 20,90 uvp) und Softcover Ausgabe (EUR: 8,99 EUA 9,50 SFR 15,50) im Handel und online im Egmont-Shop erhältlich.