i "Weihnachten zu Hause" erzählt von der Single-Frau Johanne. 2025 Netflix, Inc Sich gemütlich machen Die 6 besten Weihnachts-Hits auf Netflix Verliebt, verschneit und wunderbar weihnachtlich: Diese drei Serien und drei Filme versüßen uns die Adventzeit. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 18:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen wird es kalt, drinnen machen wir es uns mit Keksen, Tee und einer kuscheligen Decke gemütlich. Was jetzt noch fehlt? Das perfekte Streamingprogramm für die Vorweihnachtszeit! Ob turbulente Familiengeschichten, romantische Verwicklungen oder jede Menge Weihnachtszauber – Netflix bietet Unterhaltung für die schönste Zeit des Jahres.

1. Weihnachten zu Hause (2019–2025)

Single unterm Weihnachtsbaum? Nicht mit Johanne! Genervt von den ständigen Fragen ihrer Familie nach einem Partner, behauptet die 30-jährige Krankenschwester kurzerhand, einen Freund zu haben. Nun bleiben ihr 24 Tage, um den passenden Mann fürs Weihnachtsfest zu finden. Zwischen skurrilen Dates, gebrochenen Herzen und familiärem Chaos begeistert die norwegische Erfolgsserie mit viel Charme, Humor und verschneiten Winterkulissen. Mittlerweile gibt es drei Staffeln – perfekt für einen gemütlichen Serienmarathon.

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2. Dash & Lily (2020)

New York im Weihnachtsfieber: Während Lily das Fest der Liebe über alles liebt, ist Dash ein bekennender Weihnachtsmuffel. Ein rotes Notizbuch bringt die beiden auf ungewöhnliche Weise zusammen. Ohne einander persönlich zu kennen, schicken sie sich auf eine romantische Schnitzeljagd quer durch die festlich geschmückte Metropole. Acht Folgen voller Schmetterlinge im Bauch, funkelnder Lichter und Großstadtromantik.

3. Ich hasse Weihnachten (2022–2023)

Auch in Italien kann das Fest der Liebe ganz schön stressig werden. Krankenschwester Gianna hat genug davon, sich für ihr Singleleben rechtfertigen zu müssen. Also erfindet sie einen Freund – und muss bis Weihnachten tatsächlich einen finden. Die italienische Neuinterpretation von "Weihnachten zu Hause" punktet mit mediterranem Flair, turbulenten Liebesgeschichten und sympathischen Charakteren.

4. Love Hard (2021)

Wenn aus dem Online-Flirt ein Weihnachtsdesaster wird: Journalistin Natalie (Nina Dobrev) reist quer durch die USA, um ihren vermeintlichen Traummann zu überraschen. Doch vor Ort stellt sich heraus, dass dieser ganz anders aussieht als auf seinen Dating-Fotos. Eine herrlich amüsante Weihnachtsromanze über falsche Erwartungen, echte Gefühle und die Liebe auf den zweiten Blick.

5. The Christmas Chronicles (2018)

Weihnachten steht auf dem Spiel! Als zwei Geschwister versuchen, den Weihnachtsmann auf frischer Tat zu ertappen, gerät dessen Mission völlig außer Kontrolle. Gemeinsam mit Santa Claus, gespielt von Hollywoodstar Kurt Russell, erleben sie ein turbulentes Abenteuer und versuchen, das Weihnachtsfest zu retten. Magisch, actionreich und ein Vergnügen für die ganze Familie.

6. Klaus (2019)

Ein moderner Weihnachtsklassiker mit Herz: Der verwöhnte Postbote Jesper wird auf eine abgelegene, eisige Insel versetzt. Dort begegnet er dem geheimnisvollen Spielzeugmacher Klaus. Gemeinsam verändern sie das Leben der zerstrittenen Dorfbewohner. Der Oscar-nominierte Animationsfilm besticht durch wunderschöne Bilder, eine berührende Geschichte und eine zeitlose Botschaft: Eine kleine gute Tat kann Großes bewirken.

Ob romantisch, lustig oder herzergreifend – mit diesen sechs Streaming-Tipps ist Weihnachtsstimmung garantiert. Also: Lichterkette an, Handy aus und Film ab!