i Das Ausstellungserlebnis "Vincent: Zwischen Wahn und Wunder" lädt zu einer farbenreiche wie ambivalente Welt des legendären Künstlers ein. VINCENT: ZWISCHEN WAHN UND WUNDER/Morris Mac Matzen/mmacm.com Spektakuläre neue Wien-Schau Van Gogh in XXL – jetzt versinkt Wien im Farbenrausch Ein Meer aus Sonnenblumen und funkelnde Sternenhimmel: Eine neue Schau in der Wiener MARX Halle lässt Van Goghs Meisterwerke zum Leben erwachen. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Museumsbesuch der etwas anderen Art: Statt Bilderrahmen und Sicherheitsabstand gibt es ab sofort in der Wiener MARX Halle Kunst im XXL-Format. Die Ausstellung "Vincent: Zwischen Wahn und Wunder – Van Gogh Immersiv" lässt die berühmtesten Werke des niederländischen Malers auf riesigen Projektionsflächen zum Leben erwachen.

Dank 360-Grad-Projektionen, stimmungsvoller Musik und historischen Briefen tauchen Besucher mitten in die farbenprächtige Welt des Künstlers ein. Doch hinter dem beeindruckenden Farbenspektakel steckt auch eine bewegende Familiengeschichte.

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Die Frau, die Van Gogh berühmt machte

Hinter dem weltweiten Erfolg des Malers steckt nämlich eine Frau: seine Schwägerin Johanna van Gogh-Bonger, genannt Jo. Mit gerade einmal 26 Jahren verlor sie 1891 ihren Ehemann Theo, nur wenige Monate zuvor war Vincent gestorben. Zurück blieben ein Säugling und mehr als 400 Gemälde, für die sich damals kaum jemand interessierte.

Was heute ein Millionenvermögen wert wäre, galt seinerzeit als schwer verkäuflich. Doch Jo glaubte an das Talent ihres Schwagers und verhalf seinen Werken zu Weltruhm. In der Wiener Schau übernimmt sie nun die Rolle der Erzählerin.

Mitten hinein in die "Sternennacht"

Per Audioguide geht es auf eine emotionale Reise durch die letzten Lebensjahre des Malers. Mehr als 600 Briefe zwischen Vincent und seinem Bruder Theo geben Einblicke in die Ängste, Hoffnungen und Sehnsüchte des Künstlers.

Im Herzstück der Ausstellung wird es dann so richtig bunt: Die berühmte "Sternennacht" funkelt über den Köpfen der Besucher, die "Sonnenblumen" tauchen den Raum in leuchtendes Gelb und die "Caféterrasse am Abend" entführt ins französische Arles. Statt die Meisterwerke nur zu betrachten, wird man hier selbst Teil der Bilderwelt.

Vom verkannten Künstler zum Millionen-Maler

Zu Lebzeiten blieb Van Gogh der große kommerzielle Erfolg verwehrt, heute werden für seine Bilder Unsummen bezahlt. 2022 wechselte sein Gemälde "Obstgarten mit Zypressen" für stolze 117,18 Millionen US-Dollar den Besitzer.

Wer keine Millionen auf dem Konto hat, kann sich nun zumindest für einen Ausstellungsbesuch mitten in die Welt des berühmten Malers begeben.

Die Schau "Vincent: Zwischen Wahn und Wunder – Van Gogh Immersiv" läuft bis zum 14. Februar 2027 in der MARX Halle in der Karl-Farkas-Gasse 19 in Wien-Landstraße. Tickets sind unter www.vincent-immersiv.com sowie über Fever erhältlich.

Wer nach dem Farbenrausch noch Lust auf ein weiteres Abenteuer hat, kann übrigens gleich vor Ort in eine völlig andere Welt eintauchen: Parallel dazu gastiert auch die immersive Wikinger-Ausstellung in der MARX Halle.