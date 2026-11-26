i Zwischen Kenna Rowan (Maika Monroe, 33) und Ledger Ward (Tyriq Withers, 28) knistert es in „Für immer ein Teil von dir“ – doch ihrer Liebe stehen einige Hindernisse im Weg. SKY/2026 Universal Studios. Herzschmerz im Stream Dieser Liebesfilm bringt jetzt Hoover-Fans zum Weinen Schuld, Schicksal und eine verbotene Liebe: Mit "Für immer ein Teil von dir" liefert Bestseller-Autorin Colleen Hoover Stoff fürs Herz. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 16:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Romantik-Fans aufgepasst! Wer bei Liebesfilmen gerne ein paar Tränen verdrückt, sollte sich schon einmal mit Taschentüchern eindecken. Die Verfilmung des Bestsellers von US-Erfolgsautorin Colleen Hoover (46) ist ab sofort im Streaming verfügbar, unter anderem bei Sky und WOW. Doch statt Schmetterlingen im Bauch gibt es hier zunächst jede Menge Herzschmerz.

Zwischen Schuld und großen Gefühlen

Nach mehreren Jahren hinter Gittern will Kenna Rowan (Maika Monroe, 33) endlich wieder Fuß im Leben fassen. Ihr größter Wunsch: ihre kleine Tochter kennenlernen. Doch deren Familie stellt sich quer. Denn Kenna wird für den Tod ihres damaligen Freundes verantwortlich gemacht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ausgerechnet Barbesitzer Ledger (Tyriq Withers, 28), der der Familie nahesteht, bringt wieder Licht in ihr Leben. Zwischen den beiden beginnt es gewaltig zu knistern. Doch die Vergangenheit lässt sich nicht so einfach abschütteln – und die aufkeimenden Gefühle drohen, alles noch komplizierter zu machen.

Hoover weiß, wie man Herzen bricht

Dass Colleen Hoover ein Händchen für emotionale Achterbahnfahrten hat, wissen ihre Fans längst. Statt rosaroter Brille und Bilderbuch-Romanzen serviert die Bestseller-Autorin gebrochene Herzen, schwierige Entscheidungen und jede Menge Gefühlschaos.

Auch diesmal geht es um weit mehr als die Frage, ob zwei Menschen zueinanderfinden. Darf man nach einem folgenschweren Fehler überhaupt wieder glücklich sein? Und wie viel Kraft braucht es, um jemandem zu vergeben?

"Für immer ein Teil von dir" ist damit der perfekte Stoff für einen emotionalen Filmabend auf der Couch. Nur eines sollte man besser nicht vergessen: die Großpackung Taschentücher.