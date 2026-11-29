i In der Walleggalm in Saalbach-Hinterglemm heizt Schlager-Legende Roberto Blanco den feierwütigen Wintersportfans ordentlich ein. ATV Schlager statt Skifahren Roberto Blanco lässt in Österreich die Skihütte beben Pulverschnee, volle Gläser und Partystimmung: "Schnee Olé" startet in die dritte Staffel. Zum Auftakt heizt Roberto Blanco den Skifans ein. Von Heute Entertainment 29.11.2026, 14:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf Österreichs Bergen geht es wieder rund! Während die einen ihre Schwünge auf der Piste ziehen, geben die anderen beim Après-Ski ordentlich Gas. Die ATV-Dokusoap "Schnee Olé" meldet sich am Montag (30. November) um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV zurück – und das gleich mit prominenter Unterstützung.

In der Walleggalm in Saalbach-Hinterglemm sorgt kein Geringerer als Schlager-Legende Roberto Blanco für ausgelassene Stimmung. Hier stehen die Gäste schon beim ersten Lied auf den Bänken.

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Roberto Blanco kennt kein Show-Aus

Ans Aufhören scheint der Kult-Sänger noch lange nicht zu denken. "Musik hält jung. Ich bin über 70 Jahre im Showbusiness und man hat eine gewisse Erfahrung, aber die Nervosität und Spannung, das Adrenalin ist immer dabei", verrät Blanco.

Auch Alm-Chef Sepp schwärmt von seinen prominenten Gästen. Neben Blanco hat es ihm besonders US-Star David Hasselhoff angetan. Der punktet bei ihm nicht nur mit seiner Bühnenpräsenz, sondern auch mit seinem Gedächtnis.

"Und wenn David da ist, der kann sich erinnern, wie der Hund von der Mama heißt. Den hat er einmal gesehen. Das sind ganz besondere Menschen", erzählt Sepp begeistert.

Hier wird doppelt getankt

Einen etwas anderen Zugang zum Après-Ski gibt es im Zillertal. In "Luigi’s Turbo Bar" trifft Partystimmung auf Tankstellen-Flair. Während draußen die Autos vollgetankt werden, füllen sich drinnen die Gläser.

Familie Emberger jongliert dabei zwischen Zapfsäule, Küche und Partybetrieb. Langweilig wird es hier garantiert nicht.

Wenn die Pistengaudi eskaliert

Doch wo ordentlich gefeiert wird, muss auch ordentlich gearbeitet werden. Am Hintertuxer Gletscher kämpfen Wirte und Mitarbeiter mit den Herausforderungen der Höhenlage. Während die Urlauber die Korken knallen lassen, wird hinter den Kulissen geschleppt, geschuftet und organisiert.

Und wenn der eine oder andere Partytiger zu wild wird, kommt Security Peter ins Spiel. Er sorgt mit Ruhe und Bestimmtheit dafür, dass aus der Pistengaudi kein handfester Hütten-Zoff wird.

"Schnee Olé" läuft ab Montag, 30. November, um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV.