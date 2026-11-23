i Der Familienvater muss sich im Dezember vor Gericht verantworten. iStock Wegen vermeintlicher Affäre Aus Eifersucht – Vater (33) stach Bekannten nieder Eine vermeintliche Affäre, eine erotische Nachricht und ein Messerangriff: In Dornbirn soll ein Missverständnis beinahe tödlich geendet haben. Von Österreich Heute 23.11.2026, 12:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine einzige WhatsApp-Nachricht soll einen zweifachen Familienvater (33) völlig ausrasten haben lassen! Weil er glaubte, seine Ehefrau würde ihn betrügen, soll der Mann Anfang Mai in Dornbirn (Vorarlberg) einen Bekannten mit zwei Messern attackiert und schwer verletzt haben. Jetzt muss er sich wegen versuchten Mordes und Körperverletzung vor Gericht verantworten.

Mit zwei Messern auf Bekannten losgegangen

Anfang Mai soll der damals 33-Jährige seinen Bekannten (42) gegen 19.30 Uhr bei einer Autowerkstätte in Dornbirn aufgesucht haben. Dabei hatte er laut Anklage ein Küchenmesser mit einer 16 Zentimeter langen Klinge sowie ein Stanley-Cuttermesser bei sich.

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Die beiden Männer hatten zuvor ein gutes Verhältnis. Umso überraschender kam die Attacke für den 42-Jährigen. Laut Staatsanwaltschaft soll der Angreifer plötzlich auf ihn eingestochen und dabei von "Ehre" und "umbringen" gesprochen haben.

Das Opfer versuchte, vom Parkplatz auf die L190 zu flüchten, wurde jedoch zweimal zu Boden gestoßen und schwer verletzt. Schließlich gelang ihm die Flucht.

Nachricht war für andere Frau bestimmt

Der Auslöser für die Bluttat soll ausgerechnet eine erotische Einladung gewesen sein. Laut Anklage kontrollierte der 33-Jährige das Handy seiner Ehefrau und entdeckte dort eine Nachricht seines Bekannten.

"Ich warte im Morgenmantel auf Dich", stand darin. Für den Ehemann offenbar ein eindeutiger Hinweis auf eine Affäre. Doch die Nachricht war laut Opferanwalt gar nicht für seine Frau bestimmt, sondern sollte an eine andere Frau gehen.

"Die Ehefrau des Angeklagten hatte nie ein Verhältnis mit dem Bekannten ihres Mannes. Nur hin und wieder traf sie ihn zufällig, weil beide dasselbe Fitnessstudio besuchten. Außerdem schrieb man sich immer wieder mal per WhatsApp. Eine Affäre gab es nie", stellt der Anwalt laut "Vorarlberg online" klar.

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Cobra fahndete nach Verdächtigem

Nach der Messerattacke wurde eine Großfahndung ausgelöst. Auch ein Polizeihubschrauber und die Spezialeinheit Cobra waren im Einsatz. Der Verdächtige konnte schließlich auf einer deutschen Autobahn nahe Bad Wörishofen festgenommen werden. Sein Navigationsgerät zeigte den Flughafen München als Ziel an.

Doch der Mann soll nicht nur seinen Bekannten angegriffen haben. Laut Anklage schlug er auch seine Ehefrau mehrfach mit den Fäusten gegen den Kopf, bis sie bewusstlos wurde.

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Angeklagter spricht von Filmriss

Der 33-Jährige schildert die Auseinandersetzung anders. "Ich ging davon aus, dass sie mich betrügt, und habe meinen Bekannten damit konfrontiert. Der sagte nur provokant 'Verpiss dich!'"

Daraufhin sei die Situation eskaliert. Der Bekannte habe sich aggressiv verhalten und versucht, ihn zu verletzen. Die Messer habe er lediglich mitgenommen, um dem vermeintlichen Liebhaber Angst einzujagen. Außerdem behauptet der Angeklagte, in Notwehr gehandelt und einen Filmriss erlitten zu haben. Er könne sich nur noch an rund 20 Prozent des Geschehens erinnern.

Der psychiatrische Sachverständige konnte allerdings keine Unzurechnungsfähigkeit feststellen. Die Staatsanwaltschaft geht von einem geplanten Angriff aus. Am 11. und 14. Dezember wird der Fall vor dem Schwurgericht am Landesgericht Feldkirch verhandelt. 17 Zeugen und zwei Sachverständige sind geladen. Es gilt die Unschuldsvermutung.