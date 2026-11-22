i Rund 120 Beschäftigte waren im Einsatz. Trotz Schneefalls konnten alle Arbeiten zwischen Bludenz und Ötztal planmäßig beendet werden. iStock / Getty Images / Boarding1Now Nach fünf Tagen Sperre Bahnstrecke über Arlberg ab Montag wieder frei Nach fünf Tagen Sperre fahren ab Montag wieder Züge auf der Arlbergbahn. Die ÖBB haben die Wartungsarbeiten abgeschlossen. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 20:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach fünf Tagen Sperre ist die Arlbergbahn ab Montag wieder befahrbar. Die ÖBB haben die Wartungs- und Bauarbeiten zwischen Bludenz und Ötztal planmäßig abgeschlossen. Auch der Blisadonatunnel auf Vorarlberger Seite wurde instand gesetzt.

Rund 120 Arbeitskräfte waren während der Sperre in mehreren Schichten im Einsatz, teilweise rund um die Uhr. Trotz winterlicher Bedingungen und einsetzendem Schneefall konnten laut ÖBB alle geplanten Arbeiten sicher und innerhalb des vorgesehenen Zeitplans erledigt werden.

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In Vorarlberg standen neben der Instandsetzung des Blisadonatunnels Arbeiten an den Weichen im Bahnhof Wald am Arlberg auf dem Programm.

Außerdem wurden entlang der Strecke Forstarbeiten durchgeführt und im Bereich Löcherwald ein Fahrleitungsmast ausgetauscht. Die ÖBB setzten auch Arbeiten an den Schutzbauten Annatobel und Wörezer sowie Maßnahmen bei der Brücke Bings fort.

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Rund 80 Busse im Einsatz

Entlang der gesamten Strecke wurden unter anderem Oberleitungen überprüft, Schienen und Weichen gewartet, Tunnel gereinigt sowie Kabel- und Vermessungsarbeiten durchgeführt.

Auch Sicherungs- und Telekommunikationsanlagen sowie die feste Fahrbahn im Arlbergtunnel wurden instand gehalten.

Während der fünftägigen Sperre sorgten rund 80 Busse für den Schienenersatzverkehr. Laut ÖBB funktionierte die Abstimmung zwischen Bahn und Bussen gut. Das Mobilitätsangebot habe während der Arbeiten aufrechterhalten werden können.