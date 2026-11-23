Ein schwerer E-Bike-Unfall ereignete sich am Montagmorgen in Vorarlberg. Ein Radfahrer war gegen 6.50 Uhr auf der L3 von Lauterach in Richtung Schwarzach unterwegs, als er im Bereich einer Baustelle gegen ein aufgestelltes Hinweisschild krachte.
Der Mann hatte keinen Helm getragen und erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn anschließend ins Spital. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.
Für die Unfallaufnahme musste die Landesstraße zwischen 7 und 8 Uhr komplett gesperrt werden.