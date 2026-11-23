i Ein E-Bike-Fahrer prallte in Vorarlberg gegen ein Baustellenschild und wurde schwer verletzt. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Spital. istock Schwere Verletzungen E-Biker ohne Helm kracht gegen Baustellenschild Ein E-Bike-Fahrer prallte in Vorarlberg gegen ein Baustellenschild und wurde schwer verletzt. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Spital. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer E-Bike-Unfall ereignete sich am Montagmorgen in Vorarlberg. Ein Radfahrer war gegen 6.50 Uhr auf der L3 von Lauterach in Richtung Schwarzach unterwegs, als er im Bereich einer Baustelle gegen ein aufgestelltes Hinweisschild krachte.

Der Mann hatte keinen Helm getragen und erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn anschließend ins Spital. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

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Für die Unfallaufnahme musste die Landesstraße zwischen 7 und 8 Uhr komplett gesperrt werden.