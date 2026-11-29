i Ein Plakat mit einem abgebildeten Hund und dem Schriftzug "Feiern ohne Knallerei" warb für ein Ja zur Einschränkung von Feuerwerken, am Donnerstag, 29. Oktober 2026 in Weiningen. APA-Images / Keystone / MICHAEL BUHOLZER Sieg für den Tierschutz Aus für Schweizerkracher – ausgerechnet in der Schweiz! Die Schweiz stimmte am Sonntag für ein weitreichendes Böllerverbot. Haus- und Wildtiere sollen künftig vor Lärm, Stress und Panik geschützt werden. Von Nick Wolfinger 29.11.2026, 17:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Tage der privaten Knallerei in der Schweiz sind gezählt! Bei einer Volksabstimmung am Sonntag hat sich die Bevölkerung mit großer Mehrheit für ein weitreichendes Feuerwerksverbot ausgesprochen. Und das gegen den Willen von Regierung und Parlament.

Ersten Hochrechnungen zufolge stimmten 61 Prozent für ein Verbot von Feuerwerkskörpern, die Lärm erzeugen. Das Verbot gilt künftig grundsätzlich für Privatpersonen und soll innerhalb der kommenden zwei Jahre umgesetzt werden.

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Auch Raketen vor dem Aus

Hinter dem Vorstoß steckt eine Bürgerinitiative, die unter anderem auf Stress und Panik bei Haus- und Wildtieren aufmerksam machte. Auf Plakaten warben die Initiatoren mit Hunden, Katzen und Kühen, die sich scheinbar die Ohren zuhalten.

Doch nicht nur die klassischen Kracher sind betroffen. Auch lautstarke Feuerwerksraketen und Feuerwerksbatterien könnten künftig für Privatpersonen tabu sein. Welche Lärmgrenzwerte gelten werden, muss der Gesetzgeber noch festlegen.

Öffentliche Feuerwerke, etwa bei Festen oder am Schweizer Nationalfeiertag, bleiben hingegen erlaubt.

Mehr als nur "Schweizer Kracher"

Die in Österreich als "Schweizer-Kracher" oder "Piraten" bekannten Böller sind kleine, zumeist zylindrische Knallkörper, die traditionell einen Reibkopf ähnlich einem Zündholz besitzen. Woher der Name stammt und ob die Kracher tatsächlich ihren Ursprung in der Schweiz haben, ist nicht geklärt.

Die Schweizer Behörden verwenden die Bezeichnungen "Kracher", "Böller", "Petarden" oder "Knallkörper". Kurios ist vielmehr, dass am Boden explodierende Knallkörper in der Schweiz schon seit Jahren grundsätzlich verboten sind.

Regierung war gegen Verbot

Regierung und Parlament hatten sich im Vorfeld gegen die Initiative ausgesprochen. Feuerwerk sei für viele Menschen eine Tradition und Ausdruck von Freude. Zudem wurde vor erheblichen Umsatzeinbußen für die Feuerwerksbranche gewarnt.

Die Schweizer Bevölkerung sah das anders. Auch in anderen europäischen Ländern geht es der privaten Knallerei bereits an den Kragen. In Irland gelten entsprechende Verbote, auch die Niederlande haben heuer ein Feuerwerksverbot beschlossen.

Weitere Verbote nach Brandkatastrophe

Geräuschlose Sprüh- und Wunderkerzen sind vom neuen Verbot nicht betroffen. In öffentlichen Innenräumen wie Bars, Restaurants oder Hotels dürfen sie allerdings bereits jetzt nicht mehr gezündet werden. Grund dafür ist die verheerende Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana, bei der in der Silvesternacht 2025/26 insgesamt 41 Menschen ums Leben kamen.

Die Bilder des Tages i ?

Heuer dürfte es zu Silvester in der Schweiz noch einmal krachen. In spätestens zwei Jahren soll mit der privaten Knallerei aber Schluss sein.