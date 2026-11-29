i Helia F. wurde offenbar nach Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft von ihren eigenen Eltern ermordet. WNCRI "Ehrenmord" im Iran Eltern verprügeln und ersticken schwangere Tochter (19) Helia F. (19) wurde in ihrem Elternhaus getötet. Die Polizei nahm ihre Eltern fest. Menschenrechtsgruppen erheben "Ehrenmord"-Vorwürfe. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 15:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine junge Frau ist im Iran Opfer eines mutmaßlichen Gewaltverbrechens innerhalb ihrer eigenen Familie geworden. Die 19-jährige Helia F. wurde am Samstagabend (21. November) in ihrem Elternhaus in der Stadt Sanandadsch getötet. Unter Verdacht stehen ausgerechnet ihre eigenen Eltern, die inzwischen festgenommen wurden.

Nach Angaben der iranischen Polizei sollen Vater und Mutter bei ihrer Einvernahme eingeräumt haben, für den Tod ihrer Tochter verantwortlich zu sein. Als Hintergrund nannten die Ermittler familiäre Streitigkeiten.

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Schwangerschaft soll Auslöser gewesen sein

Der Fall ereignete sich im Stadtteil Naysar in der westiranischen Provinz Kurdistan. Menschenrechtsorganisationen schildern einen besonders erschütternden möglichen Hintergrund.

Laut dem Frauenkomitee des oppositionellen Nationalen Widerstandsrates Iran (WNCRI) soll Helia im zweiten Monat schwanger gewesen sein. Etwa eine Woche vor ihrem Tod habe sie ihrer Familie von der Schwangerschaft erzählt.

Anschließend soll es zu schweren Auseinandersetzungen gekommen sein. Die Eltern hätten ihre Tochter gezwungen, eine große Menge Antiepileptika zu schlucken. Danach sollen sie verprügelt und schließlich mit einem Kissen erstickt haben.

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Diese Einzelheiten sind bislang nicht unabhängig bestätigt, die iranischen Polizeibehörden äußerten sich dazu bisher nicht öffentlicht

Polizei nahm beide Eltern fest

Fix ist: Nach Angaben des Leiters der Kriminalpolizei in der Provinz Kurdistan erfuhren die Behörden durch einen Notruf von einem verdächtigen Todesfall. Ermittler suchten daraufhin das Wohnhaus auf und kamen zu dem Ergebnis, dass die junge Frau Opfer eines Tötungsdelikts geworden war. Im Zuge der Ermittlungen wurden ihre Eltern festgenommen.

Die Polizei erklärte später, beide hätten bei den Befragungen gestanden, ihre Tochter getötet zu haben. Das Verfahren wurde an die zuständigen Justizbehörden übergeben. Ein Gerichtsurteil liegt bisher nicht vor.

Wie das Kurdistan Human Rights Network unter Berufung auf eine Freundin der Verstorbenen berichtet, arbeitete Helia in einem Friseursalon. Sie habe mit ihrem Einkommen auch zum Lebensunterhalt ihrer Familie beigetragen.

In den Monaten vor ihrem Tod soll die junge Frau zu Hause zunehmend unter Druck gesetzt und in ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt worden sein.

Die genauen Hintergründe des Verbrechens bleiben damit teilweise offen. Menschenrechtsgruppen vermuten einen sogenannten Ehrenmord. Ob dieses tatsächlich vorlag und welche Verantwortung die Beschuldigten tragen, muss das weitere Verfahren klären.