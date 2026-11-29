i Der Jugendliche lag leblos im Zwischenbecken einer Wasserrutsche. iStock Er trieb reglos im Wasser Schock im Freizeitbad! Gäste finden toten 14-Jährigen Ein 14-Jähriger wurde von Badegästen leblos in einem Rutschenbecken entdeckt. Trotz eines Großeinsatzes der Rettungskräfte kam jede Hilfe zu spät. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 14:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein tragischer Badeunfall erschüttert ein Freizeitbad in Baden-Württemberg. Am Samstagabend kam ein 14-jähriger Jugendlicher im Badkap in Albstadt ums Leben. Der schreckliche Fund ereignete sich gegen 19.45 Uhr.

Da entdeckten zwei Badegäste den Jugendlichen, der zu diesem Zeitpunkt regungslos in einem Zwischenbecken einer Wasserrutsche lag. Sie reagierten sofort, zogen den Burschen aus dem Wasser und alarmierten Hilfe. Wie die "Bild" berichtet, war der 14-Jährige mit einer Jugendgruppe in dem Freizeitbad.

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Jede Hilfe kam zu spät

Mehrere Ersthelfer leiteten unmittelbar Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Kurz darauf rückten die Rettungskräfte an. Auch mehrere Notärzte sowie ein Rettungshubschrauber wurden zum Einsatzort gebracht. Trotz des schnellen Eingreifens konnte der Jugendliche nicht mehr gerettet werden.

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Nach dem Todesfall erhielten sowohl die Jugendgruppe als auch die Ersthelfer Unterstützung durch Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung. Die genaue Ursache des Unglücks ist bislang nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Besonders gefragt sind Beobachtungen von Personen, die sich gegen 19.45 Uhr im Bereich der Rutsche "Wildwasserfluss" aufgehalten haben.