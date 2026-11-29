i Mit einem Bulldozer sollen israelische Siedler am Donnerstag das Wohnhaus einer palästinensischen Familie im Dorf Jalud im Westjordanland teilweise abgerissen haben. X/Quds News Network "Jüdischer Terrorismus" Siedler zünden Haus an und reißen es mit Bulldozer ab Die Siedlergewalt im Westjordanland erreicht ein neues Ausmaß. Israels Ex-Generalstabschef Eisenkot spricht nun von "jüdischem Terrorismus". Von Nick Wolfinger 29.11.2026, 13:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einem Bulldozer rückten radikale israelische Siedler am Donnerstag im Dorf Jalud im Westjordanland an und rissen das Wohnhaus einer palästinensischen Familie teilweise ab. Bereits im Juli war die Familie vertrieben worden.

Als sie Ende September nach einer Entscheidung des israelischen Höchstgerichts unter Polizeischutz zurückkehren wollte, steckten Siedler das Gebäude in Brand.

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Auch in den vergangenen Tagen gingen in mehreren palästinensischen Ortschaften Autos in Flammen auf. Aufnahmen aus Kufr Malek und Deir Abu Maschaal zeigen ausgebrannte Fahrzeuge.

Siedlergewalt immer brutaler

Am Samstag attackierten Vermummte nahe Ramallah mehrere Mitarbeiter eines Stromversorgers mit Metallstangen. Vier Menschen wurden verletzt, die israelische Polizei nahm neun Verdächtige fest.

Ebenfalls am Samstag eröffneten bewaffnete Israelis im palästinensischen Dorf At-Tuwani im Süden des Westjordanlands das Feuer auf Bewohner. Ein Palästinenser wurde an der Schulter getroffen und musste medizinisch versorgt werden. Die Polizei nahm drei Israelis fest, darunter zwei Soldaten, die zum Zeitpunkt der Tat außer Dienst waren.

"Jüdischer Terrorismus" gefährdet Israel

Die Rechtsvertretung der Verdächtigen behauptet, die Männer seien zuvor von Palästinensern mit Steinen beworfen worden. Warum sie überhaupt in das palästinensische Dorf eingedrungen waren, blieb offen. Der Fall wurde an die israelische Militärpolizei übergeben.

Israels Oppositionschef Gadi Eisenkot spricht nun offen von "jüdischem Terrorismus". Das Israelische Institut für Nationale Sicherheitsstudien (INSS) warnt davor, dass dieser die Existenz der Demokratie in Israel bedrohe.

Nationalistische Straftaten explodieren

Die Übergriffe sind längst keine Einzelfälle mehr. Laut internen Statistiken des israelischen Militärs wurden heuer bereits rund 1.200 nationalistisch motivierte Straftaten registriert - ein Plus von 42 Prozent gegenüber dem gesamten Vorjahr.

Die UNO dokumentierte zwischen Jänner 2025 und Ende Oktober 2026 mindestens 4.157 Siedlerangriffe. Im selben Zeitraum wurden 338 Palästinenser durch israelische Sicherheitskräfte oder Siedler getötet, darunter 77 Kinder. Bei palästinensischen Angriffen im Westjordanland starben 23 Israelis.

Kaum Konsequenzen für die Täter

Israels Militär verurteilt die Übergriffe zwar scharf, Menschenrechtsorganisationen werfen den Sicherheitskräften jedoch vor, nicht ausreichend gegen die Gewalt vorzugehen. Auch der österreichische UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, zeigte sich angesichts der zunehmenden und systematischen Verstöße gegen das Völkerrecht "äußerst besorgt".

Wie selten die Täter zur Verantwortung gezogen werden, zeigen Zahlen des israelischen Instituts für Nationale Sicherheitsstudien (INSS): Rund 94 Prozent der untersuchten Ermittlungsverfahren wegen ideologisch motivierter Straftaten israelischer Staatsbürger im Westjordanland wurden ohne Anklage eingestellt. Nur drei Prozent endeten mit einer Verurteilung.

"Jüdischer Terrorismus" gefährdet Israel

Mittlerweile sehen israelische Sicherheitsexperten in der Gewalt auch eine Gefahr für das eigene Land. Israels Oppositionschef und ehemaliger Generalstabschef Gadi Eisenkot bezeichnete die Brandanschläge radikaler Siedler am 22. November als "jüdischen Terrorismus". Die Täter würden die Region destabilisieren und Menschenleben gefährden.

Die Bilder des Tages i ?

Auch das INSS warnt vor einer strategischen Bedrohung für Israel und dessen Demokratie. Denn längst richtet sich die Gewalt der Extremisten nicht mehr ausschließlich gegen Palästinenser: Zunehmend werden auch israelische Soldaten und Polizisten attackiert.