i Die Polizei verhängte ein Weihnachtsmarkt-Verbot für die beiden Brüder. iStock Polizei stürmte Wohnung Islamisten-Brüder haben jetzt Weihnachtsmarkt-Verbot Die deutschen Behörden sind wegen zwei syrischen Brüdern alarmiert. Da ein Anschlag befürchtet wird, dürfen die beiden nicht auf Weihnachtsmärkte Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der deutschen Stadt Hagen (Nordrhein-Westfalen) greifen die Behörden zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Zwei Brüder, die als islamistische Gefährder eingestuft werden, dürfen mehrere Weihnachtsmärkte nicht besuchen. Die Polizei hält die beiden Syrer für gefährlich. Sie sollen sich im Internet über mögliche Anschläge mit Schusswaffen ausgetauscht haben.

Wie die "Bild" berichtet, stürmte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) am bereits die Wohnung der beiden Männer. Hussein (20) und Abdullah A. (24) blieb eine Festnahme allerdings erspart. Hierfür hätten die bisherigen Erkenntnisse nicht ausgereicht.

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Weihnachtsmarktverbot und IS-Bezüge

Trotzdem verhängte das Polizeipräsidium Hagen ein umfassendes Betretungsverbot. Die beiden Brüder dürfen insgesamt zwölf Weihnachtsmärkte in der Stadt sowie weitere Bereiche der Innenstadt nicht betreten. Wer sich nicht an die Anordnung hält, muss mit einem Zwangsgeld von 500 Euro rechnen. Bei weiteren Verstößen kann sich die Summe erhöhen. Auch eine Ingewahrsamnahme ist möglich.

Die Behörden begründen den Schritt mit Erkenntnissen über mögliche terroristische Aktivitäten. Demnach sollen die Männer einer religiös radikalisierten Gruppe angehören. In einem Gespräch mit einem weiteren Mitglied sei außerdem davon die Rede gewesen, dass scharfe Schusswaffen beschafft werden könnten. Die Ermittler sehen zudem Verbindungen zum Islamischen Staat (IS) und zur jihadistischen Szene.

Anwalt weist Vorwürfe zurück

Besonders brisant ist die Einschätzung der Sicherheitsbehörden: Es bestehe eine konkrete Gefahr, dass die beiden Männer Waffen gegen eine Vielzahl von Menschen einsetzen könnten. Der Anwalt der Brüder, Ali Mojab, weist die Vorwürfe gegenüber der "Bild" zurück. Seinen Mandanten könne kein strafbares Verhalten nachgewiesen werden. Zudem hätten diese nie die Absicht gehabt, die öffentliche Sicherheit zu gefährden.

Auf die Spur der beiden Männer soll die Polizei durch einen Geheimdienst gekommen sein. Dieser habe die israelische Spionagesoftware Pegasus auf ihren Mobiltelefonen installiert. Damit können unter anderem Gespräche aufgezeichnet, Fotos und Videos aufgenommen, verschlüsselte Nachrichten mitgelesen und Standortdaten übermittelt werden.

Auch vier weitere Personen betroffen

Die beiden Brüder sind nicht die Einzigen, die von den Sicherheitsmaßnahmen betroffen sind. Vier weitere Personen dürfen ebenfalls keine Weihnachtsmärkte in Hagen besuchen. Sie sollen sich teilweise untereinander über konkrete Anschlagspläne ausgetauscht haben. Dabei sei es um den Kauf von Kalaschnikows für 1.000 Euro gegangen.

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Unter ihnen befindet sich auch der 19-jährige Adnan R. Gegen ihn hat die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf inzwischen Anklage erhoben. Laut Oberstaatsanwältin Alexandra Wiese geht es dabei um die Verabredung zu einem Verbrechen.

Warum sich das Betretungsverbot ausschließlich auf Hagen beschränkt und nicht für ganz Deutschland gilt, ist ebenfalls Thema. Das Bundeskriminalamt (BKA) erklärte gegenüber der "Bild", dass konkrete Schutzmaßnahmen in die Zuständigkeit der jeweiligen örtlichen Polizeibehörden fallen. Gleichzeitig stehe das BKA in ständigem Informationsaustausch mit den Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder.