i Eine britische Mutter (33) kassiert beim Weihnachtsessen von ihren Verwandten ab. Dafür hat sie sich sogar ein Kartenlesegerät zugelegt. istock 30 Euro pro Person Mama stellt eigener Familie Weihnachtsessen in Rechnung Eine britische Mutter (33) kassiert beim Weihnachtsessen von ihren Verwandten ab. Dafür hat sie sich sogar ein Kartenlesegerät zugelegt. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 22:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer bei Whitney Ainscough zu Weihnachten mitisst, muss dafür bezahlen. Die 33-jährige Mutter aus dem britischen Rotherham macht aus dem Festessen ein Geschäft. Heuer müssen ihre Angehörigen dafür sogar tiefer in die Tasche greifen.

Wie britische Medien berichten, verrechnet die Influencerin inzwischen rund 30 Euro pro Erwachsenen und 18 Euro pro Kind. Statt Truthahn kommen diesmal zwei Hühner mit Gemüse auf den Tisch. Ihrer Familie dürfte das egal sein – auch die Preise finden ihre Verwandten laut "Mirror" fair.

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Rund 100 Euro bleiben übrig

Seit die Britin ihren Job aufgegeben hat, lässt sie sich für das Weihnachtsessen bezahlen. Die Kosten seien ihr zu hoch geworden. Heuer bewirtet sie neun Personen und rechnet mit Einnahmen von rund 155 Euro. Für Lebensmittel will sie lediglich 50 Euro ausgeben.

"Ich verdiene definitiv Geld am Weihnachtstag", sagte sie im Mirror. "Es ist ein nettes Weihnachtsgeld für mich, die ganze Zubereitung und Vorbereitung zu übernehmen."

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Sogar Kartenzahlung möglich

Nur ihre eigenen Kinder (3, 9 und 14) müssen nichts bezahlen, dafür aber abwaschen. Weil ihre Schwester offenbar öfter kein Bargeld dabeihatte, legte sich die 33-Jährige im Vorjahr sogar ein Kartenlesegerät zu.

Die Mutter rechtfertigt ihre Geschäftsidee: "Wenn man in ein Restaurant geht, kostet das 50 Pfund pro Person, und Kochen ist sehr stressig, während alle anderen sich entspannen können. Warum sollte ich also nicht auch Geld verlangen."