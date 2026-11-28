Nuklear-Hammer aus Moskau "Weltweite Reichweite" – Putins neue Super-Waffe Putin rüstet weiter auf: Der Kremlchef hat ein neues Atom-U-Boot mit Hyperschallraketen in Dienst gestellt. Bis 2030 sollen fünf weitere folgen. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 19:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Russland baut seine nukleare Schlagkraft weiter aus: Kremlchef Wladimir Putin hat am Freitag ein neues Atom-U-Boot offiziell in Dienst gestellt. Die "Perm" nimmt dabei eine besondere Rolle ein: Sie soll als erstes serienmäßig mit russischen Hyperschallraketen des Typs Zirkon bestückt werden.

Der russische Präsident war bei der feierlichen Zeremonie auf der Werft Sewmasch in Sewerodwinsk selbst anwesend. Auf Aufnahmen, die von Moskau veröffentlicht wurden, ist zu sehen, wie Putin die Hissung der Flagge auf dem neuen Unterseeboot verfolgt.

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Russisches U-Boot soll Pazifik und Arktis schützen

Die "Perm" wird künftig der russischen Pazifikflotte angehören. Von dort aus soll sie den Fernen Osten sowie die russischen Gebiete in der Arktis absichern. Eine zentrale Rolle spielen dabei die modernen Zirkon-Raketen, die mit Hyperschallgeschwindigkeit unterwegs sind.

Putin hob bei der Vorstellung die militärische Bedeutung des neuen U-Bootes hervor. Nur wenige Staaten seien überhaupt in der Lage, derart leistungsfähige Atom-U-Boote zu produzieren. Diese könnten Waffen "mit weltweiter Reichweite" einsetzen, erklärte der Kremlchef.

Auch die weiteren Ausbaupläne stehen bereits fest: Bis 2030 will Russland fünf weitere Atom-U-Boote dieser Art in seine Flotte aufnehmen. Drei davon sollen ebenfalls zur modernen Jassen-M-Klasse gehören. Nach Angaben Putins können die U-Boote weltweit operieren, dabei unentdeckt bleiben und verschiedene Marschflugkörper einsetzen – einschließlich der Hyperschallraketen vom Typ Zirkon.

Militärische Machtdemonstration im Ukraine-Krieg

Die Präsentation des neuen Atom-U-Bootes fällt in eine Phase zunehmender Spannungen zwischen Moskau und den westlichen Unterstützern der Ukraine. Russland führt seit fast fünf Jahren Krieg gegen das Nachbarland. Im Zuge der Kämpfe wurden auch die schwer abzufangenden Zirkon-Raketen erstmals eingesetzt.

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Allerdings musste die russische Marine im Krieg bereits empfindliche Verluste hinnehmen. Mehrere Schiffe gingen verloren, außerdem wurde die Flotte aus dem westlichen Teil des Schwarzen Meeres zurückgedrängt.

Gebaut wurde die "Perm" auf der Werft Sewmasch in Sewerodwinsk. Das Unternehmen befindet sich am Weißen Meer in der Nähe von Archangelsk, etwa 1.000 Kilometer nördlich der russischen Hauptstadt Moskau.