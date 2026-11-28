Überraschende Kehrtwende auf hoher See! Ein russischer Schiffskonvoi, der militärische Ausrüstung nach Libyen bringen sollte, hat seine Fahrt im Mittelmeer abgebrochen. Der Kurswechsel erfolgte ausgerechnet an jenem Tag, an dem ukrainische Seedrohnen ein russisches Kriegsschiff im Hafen von Benghazi versenkten.
Wie die "Krone" unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, bestätigten mehrere europäische und internationale Sicherheitsvertreter die ungewöhnliche Bewegung der russischen Schiffe.
Am Sonntag (22. November) griffen ukrainische Seedrohnen den libyschen Hafen Benghazi an. Dabei wurde die russische Korvette "Merkuri" versenkt. Auch der russische Frachter "MV Angara" wurde getroffen.
Noch am selben Tag änderte ein weiterer russischer Konvoi nahe der Straße von Sizilien seinen Kurs. Das beobachtete ein europäischer Militärvertreter, der die Bewegungen der Schiffe verfolgt hatte.
Zu dem Verband gehörten die Frachter "Maia 1", "Lady R" und "Lady D". Begleitet wurden sie von der russischen Fregatte "Golowko". Die Schiffe waren bereits am 5. November von Kaliningrad aus in See gestochen.
Zuletzt wurde der Verband am Mittwoch (25. November) in der Nähe von Algerien geortet. Wohin die Schiffe nun fahren und ob sie ihre Reise später fortsetzen, ist unklar. Eine Stellungnahme des russischen Verteidigungsministeriums lag zunächst nicht vor.
Besonders brisant ist die mutmaßliche Ladung. Nach Angaben eines Militärvertreters transportierten die Frachter russische Militärfahrzeuge nach Libyen. Ein Teil der Ausrüstung könnte für das sogenannte Afrika-Korps bestimmt gewesen sein.
Die vom russischen Verteidigungsministerium aufgebaute Einheit hat große Teile der früheren Aktivitäten der Wagner-Söldnergruppe auf dem afrikanischen Kontinent übernommen. Sie ist unter anderem in Westafrika aktiv.
Möglich ist allerdings auch, dass ein Teil der Fahrzeuge für die Libysche Nationalarmee vorgesehen war. Diese wird von Militärkommandant Khalifa Haftar geführt, der den Osten Libyens kontrolliert und enge Verbindungen zu Moskau unterhält.
Seit dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ist das nordafrikanische Land politisch gespalten. Russland nutzt seine Beziehungen zu Haftar, um seinen Einfluss in der Region auszubauen.
Der ukrainische Angriff sorgt auch international für Aufsehen. Benghazi liegt rund 2.000 Kilometer vom eigentlichen Kriegsschauplatz in der Ukraine entfernt. Angriffe auf russische Schiffe außerhalb des Schwarzen Meeres waren bislang vergleichsweise selten.
Damit wächst die Sorge, dass sich der Konflikt auf weitere Regionen ausdehnen könnte. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha versuchte allerdings zu beruhigen. Kyjiw habe "nicht die Absicht", "Russlands Krieg gegen die Ukraine auf Libyen oder irgendein anderes Land auszuweiten", erklärte er.
Die russische Kehrtwende zeigt jedenfalls, dass der Angriff in Benghazi Auswirkungen auf weitere Militärtransporte haben könnte. Ob der Konvoi dauerhaft umkehren musste oder lediglich auf neue Befehle wartet, bleibt offen.