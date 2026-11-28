i Eine ukrainische Seedrohne nähert sich der MV Angara vor der Küste von Bengasi, Libyen, am 22. November 2026 Wolodymyr Selenskyj via Telegram/Handout via REUTERS Was hat Putin vor? Russischer Konvoi dreht im Mittelmeer plötzlich um Nach einem Drohnenangriff auf ein russisches Kriegsschiff in Libyen dreht ein weiterer Konvoi um. Die Frachter sollen Militärfahrzeuge transportieren. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 17:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Überraschende Kehrtwende auf hoher See! Ein russischer Schiffskonvoi, der militärische Ausrüstung nach Libyen bringen sollte, hat seine Fahrt im Mittelmeer abgebrochen. Der Kurswechsel erfolgte ausgerechnet an jenem Tag, an dem ukrainische Seedrohnen ein russisches Kriegsschiff im Hafen von Benghazi versenkten.

Wie die "Krone" unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, bestätigten mehrere europäische und internationale Sicherheitsvertreter die ungewöhnliche Bewegung der russischen Schiffe.

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Kriegsschiff nach Drohnenangriff gesunken

Am Sonntag (22. November) griffen ukrainische Seedrohnen den libyschen Hafen Benghazi an. Dabei wurde die russische Korvette "Merkuri" versenkt. Auch der russische Frachter "MV Angara" wurde getroffen.

Bilder: Ukraine versenkt russisches Kriegsschiff im Mittelmeer i ?

Noch am selben Tag änderte ein weiterer russischer Konvoi nahe der Straße von Sizilien seinen Kurs. Das beobachtete ein europäischer Militärvertreter, der die Bewegungen der Schiffe verfolgt hatte.

Bilder: Ukraine-Drohnen greifen Russen-Frachter vor Libyen an i ?

Zu dem Verband gehörten die Frachter "Maia 1", "Lady R" und "Lady D". Begleitet wurden sie von der russischen Fregatte "Golowko". Die Schiffe waren bereits am 5. November von Kaliningrad aus in See gestochen.

Zuletzt wurde der Verband am Mittwoch (25. November) in der Nähe von Algerien geortet. Wohin die Schiffe nun fahren und ob sie ihre Reise später fortsetzen, ist unklar. Eine Stellungnahme des russischen Verteidigungsministeriums lag zunächst nicht vor.

Militärfahrzeuge für Putins Afrika-Korps?

Besonders brisant ist die mutmaßliche Ladung. Nach Angaben eines Militärvertreters transportierten die Frachter russische Militärfahrzeuge nach Libyen. Ein Teil der Ausrüstung könnte für das sogenannte Afrika-Korps bestimmt gewesen sein.

Die vom russischen Verteidigungsministerium aufgebaute Einheit hat große Teile der früheren Aktivitäten der Wagner-Söldnergruppe auf dem afrikanischen Kontinent übernommen. Sie ist unter anderem in Westafrika aktiv.

Möglich ist allerdings auch, dass ein Teil der Fahrzeuge für die Libysche Nationalarmee vorgesehen war. Diese wird von Militärkommandant Khalifa Haftar geführt, der den Osten Libyens kontrolliert und enge Verbindungen zu Moskau unterhält.

Seit dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ist das nordafrikanische Land politisch gespalten. Russland nutzt seine Beziehungen zu Haftar, um seinen Einfluss in der Region auszubauen.

Wird der Krieg jetzt ausgeweitet?

Der ukrainische Angriff sorgt auch international für Aufsehen. Benghazi liegt rund 2.000 Kilometer vom eigentlichen Kriegsschauplatz in der Ukraine entfernt. Angriffe auf russische Schiffe außerhalb des Schwarzen Meeres waren bislang vergleichsweise selten.

Damit wächst die Sorge, dass sich der Konflikt auf weitere Regionen ausdehnen könnte. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha versuchte allerdings zu beruhigen. Kyjiw habe "nicht die Absicht", "Russlands Krieg gegen die Ukraine auf Libyen oder irgendein anderes Land auszuweiten", erklärte er.

Die russische Kehrtwende zeigt jedenfalls, dass der Angriff in Benghazi Auswirkungen auf weitere Militärtransporte haben könnte. Ob der Konvoi dauerhaft umkehren musste oder lediglich auf neue Befehle wartet, bleibt offen.