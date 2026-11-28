i Sogand M. wurde mit 13 Jahren zwangsverheiratet. NCRI-Frauenkomitee / Screenshot Mit 13 zwangsverheiratet Sie wurde erst Mama! Mann prügelt Ehefrau (14) tot Mit 13 Jahren wurde Sogand zur Ehe gezwungen, mit 14 bekam sie ein Baby. Nur zehn Tage später soll ihr Ehemann sie totgeprügelt haben. Von André Wilding 28.11.2026, 07:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie wollte offenbar nur einen Familienbesuch machen, doch die Frage danach soll Sogand M. das Leben gekostet haben. Die 14-Jährige aus dem Iran soll am 6. November von ihrem eigenen Ehemann (20) so schwer misshandelt worden sein, dass sie ihren Verletzungen erlag.

Wie Menschenrechtsaktivisten berichten, hatte das Mädchen seinen Mann zuvor um Erlaubnis gebeten, dessen Familie besuchen zu dürfen. Daraufhin soll der 20-Jährige auf die Jugendliche eingeschlagen haben.

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Erst vor zehn Tagen Mutter geworden

Zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Gewalttat lag die Geburt ihres Babys gerade einmal zehn Tage zurück. Zudem hatte die 14-Jährige laut Angaben des Frauenkomitees des Nationalen Widerstandsrates des Iran (NCRI) erst kurz zuvor einen Verkehrsunfall überlebt. Bis zur Entbindung soll sie sich von den Folgen des Unfalls nicht vollständig erholt haben.

Bereits mit 13 Jahren soll das Mädchen aus der iranischen Provinz Kerman zur Hochzeit mit dem sieben Jahre älteren Mann gezwungen worden sein.

Ehemann soll Mädchen eingesperrt haben

Gegenüber der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) berichtete Sogands Vater von den Zuständen in der Ehe seiner Tochter. Der 20-Jährige soll demnach den Kontakt zu ihrer eigenen Familie massiv eingeschränkt haben. Verließ der Mann das Haus, soll er die Jugendliche sogar eingesperrt haben.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555 Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 05 76 77 Rat auf Draht: 147 Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20 Polizei-Notruf: 133 Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte >

Vier Tage nach der mutmaßlichen Tat, am 10. November, wurde der Ehemann festgenommen. Dem Frauenkomitee des NCRI zufolge soll der 20-Jährige ein Geständnis abgelegt haben. Als Motiv habe er "familiäre Streitigkeiten" genannt.

Bei dem Frauenkomitee handelt es sich um eine oppositionelle Organisation, die sich für Frauenrechte und einen demokratischen Iran ohne religiösen Einfluss einsetzt.

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Ob sich der mutmaßliche Täter weiterhin in Haft befindet, ist nicht bekannt. Sein Baby hat bereits im Alter von nur zehn Tagen seine Mutter verloren.