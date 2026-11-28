i Am 6. November 2026 wurde Sogand M., ein 14-jähriges Mädchen aus der Provinz Kerman, von ihrem Ehemann zu Tode geprügelt. Sie war im Alter von 13 Jahren zur Heirat gezwungen worden und hatte nur wenige Tage vor ihrer Ermordung ein Kind zur Welt gebracht. WNCRI Vom Ehemann totgeprügelt Sogand (14) ermordet – Irans umstrittene Heiratsregel Nach dem Tod einer 14-jährigen Mutter im Iran rückt das Heiratsrecht in den Fokus: Mädchen dürfen dort bereits mit 13 Jahren heiraten. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 15:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Tod einer erst 14-jährigen Mutter erschüttert Menschenrechtsorganisationen. Sogand M. aus der iranischen Provinz Kerman soll von ihrem Ehemann schwer misshandelt und getötet worden sein – nur wenige Tage nach der Geburt ihres Babys. Bereits mit 13 Jahren war das Mädchen nach Angaben von Aktivisten gegen seinen Willen verheiratet worden.

Doch der Fall lenkt den Blick auf ein grundlegendes Problem: Im Iran können Mädchen bereits im Alter von 13 Jahren legal heiraten. Unter bestimmten Voraussetzungen sind sogar Eheschließungen in noch jüngerem Alter möglich.

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Was das iranische Gesetz erlaubt

Nach dem iranischen Zivilrecht liegt das gesetzliche Mindestalter für die Eheschließung von Mädchen bei 13 Jahren, für Burschen bei 15 Jahren. Bei jüngeren Kindern können die Zustimmung des Vaters beziehungsweise gesetzlichen Vormunds und eine gerichtliche Genehmigung eine Ehe ermöglichen.

Das geht aus einer 2025 aktualisierten Länderanalyse der britischen Regierung hervor. Die Untersuchung weist darauf hin, dass Kinderehen im Iran trotz internationaler Kritik weiterhin rechtlich möglich sind.

Eine wichtige Unterscheidung: Auch das iranische Recht verlangt grundsätzlich die Zustimmung beider Ehepartner. Eine erzwungene Ehe und eine rechtlich erlaubte Eheschließung im Kindesalter sind deshalb nicht dasselbe. Menschenrechtsorganisationen kritisieren jedoch, dass Kinder in solchen Situationen familiärem Druck besonders schwer entkommen können.

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Mädchen wurde kurz nach Geburt getötet

Der Fall Sogand zeigt die möglichen dramatischen Folgen. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation WNCRI starb die Jugendliche Anfang November nach schweren Misshandlungen in ihrem Zuhause.

Kurz zuvor hatte sie ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Die Behörden bestätigten am 10. November die Festnahme ihres Ehemanns. Welche strafrechtlichen Schritte seither erfolgt sind, ließ sich nicht verlässlich feststellen.

Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch fordern seit Jahren einen besseren Schutz Minderjähriger vor Frühverheiratung und häuslicher Gewalt. Sie warnen insbesondere vor den Auswirkungen auf Bildung, Selbstbestimmung und körperliche Gesundheit.

Sogands Tod steht damit nicht nur für einen mutmaßlichen Fall schwerster Gewalt. Er wirft auch die Frage auf, ob Kinder durch die bestehenden Heiratsregeln ausreichend geschützt werden.