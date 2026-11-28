Am späten Freitagabend gegen 22.20 Uhr hat sich zwischen den Karlsruher Stadtteilen Hagsfeld und Grötzingen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet:
Nach ersten Informationen der Polizei, kollidierte der Fahrer eines Ford trotz Rotlicht und bereits geschlossener Bahnschranken mit einem Personenzug am Bahnübergang Herdweg.
Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Der Triebfahrzeugführer des Zuges hatte die Kollision nach ersten Erkenntnissen offenbar zunächst gar nicht bemerkt. Der Zug kam erst am Karlsruher Hauptbahnhof zum Stehen.
Die Bahnstrecke musste am späten Abend in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.