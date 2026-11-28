i Der Mann wurde von einem Mercedes angefahren – er starb im Krankenhaus. NEWS5 / Sebastian Peters Drama auf berühmter Partymeile Fußgänger auf Reeperbahn von Mercedes erfasst – tot Tödlicher Unfall in der Nacht auf Samstag auf der Hamburger Reeperbahn: Ein Mercedes erfasste einen Fußgänger, der wenig später im Spital starb. Von André Wilding 28.11.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Mann hat in der Nacht auf Samstag auf der Hamburger Reeperbahn sein Leben verloren. Der Fußgänger wurde beim Überqueren der Straße von einem Mercedes erfasst und lebensgefährlich verletzt – er starb wenig später im Spital.

Der Unfall ereignete sich gegen 4.15 Uhr. Der weiße Mercedes war von der Helgoländer Allee kommend in Richtung Davidstraße unterwegs. Auf Höhe einer Ampel kam es zur folgenschweren Kollision: Das Auto erfasste den Mann frontal.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Dort erlag er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen.

Windschutzscheibe komplett eingedrückt

Die Wucht des Aufpralls hinterließ massive Schäden am Mercedes. Sowohl die Fahrzeugfront als auch die Motorhaube wurden schwer beschädigt, die gesamte Windschutzscheibe wurde eingedrückt.

Die Polizei stellte das Unfallauto zur Spurensicherung sicher. Die Reeperbahn musste zwischen der Helgoländer Allee und der Davidstraße in der betroffenen Fahrtrichtung gesperrt werden.

Die Bilder des Tages i ?

Polizei ermittelt

Wie es zu dem tödlichen Zusammenstoß kommen konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Unklar ist derzeit, ob der Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn trat oder die Ampel für ihn Grün zeigte.