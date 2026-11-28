i Kreml-Chef Wladimir Putin präsentiert das neue Atom-U-Boot. Reuters Mitten in Spannungen "Weltweite Reichweite" – Putin präsentiert Atom-U-Boot Wladimir Putin hat das neue Atom-U-Boot "Perm" in Dienst gestellt. Bis 2030 soll die russische Marine fünf weitere ähnliche Atom-U-Boote erhalten. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 15:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Russland baut seine Marine weiter aus. Während das Verhältnis zwischen Moskau und den westlichen Verbündeten der Ukraine von erheblichen Spannungen geprägt ist, präsentierte Kreml-Chef Wladimir Putin am Freitag ein neues Atom-U-Boot.

Auf vom Kreml veröffentlichten Aufnahmen war zu sehen, wie Putin an der feierlichen Flaggenhissung auf der "Perm" teilnahm. Damit wurde das U-Boot offiziell in die russische Marine aufgenommen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Schauplatz der Zeremonie war nach Angaben des Kremls die Werft des Unternehmens Sewmatsch in der nordwestrussischen Stadt Sewerodwinsk.

Weitere Atom-U-Boote angekündigt

Bei der Zeremonie hob der russische Präsident die militärischen Fähigkeiten seines Landes hervor. "Russland ist eines der wenigen Länder der Welt, das in der Lage ist, solche leistungsstarken Atom-U-Boote zu bauen, die strategische Waffen mit weltweiter Reichweite sind", sagte Putin.

Mit der "Perm" soll der Ausbau der russischen U-Boot-Flotte noch lange nicht abgeschlossen sein. Bis zum Jahr 2030 sollen laut Putin fünf weitere ähnliche Atom-U-Boote in den Dienst gestellt werden.

Kreml-Chef Wladimir Putin und der Oberbefehlshaber der russischen Marine, Admiral Alexander Moissejew, nehmen an einer Flaggenhissungszeremonie für das atomgetriebene U-Boot Perm teil. Reuters

Weltweite Einsatzmöglichkeiten

Drei der angekündigten U-Boote sollen ebenso wie die "Perm" der Klasse Jassen-M angehören.

Diese seien Putin zufolge in der Lage, "Einsätze in jeder beliebigen Region der Weltmeere erfolgreich durchzuführen, dabei völlig unauffällig zu operieren und alle Arten von Marschflugkörpern einzusetzen, einschließlich der hyperschnellen Tsirkon-Raketen".

Die Aufrüstung der russischen Marine fällt in eine Zeit, in der das Verhältnis zwischen Russland und den westlichen Unterstützern der Ukraine besonders angespannt ist.