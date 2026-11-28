i Skandal in Großbritannien: Dutzende Verfahren wurden durch KI manipuliert. iStock Erfunden statt recherchiert Falsche Beweise! KI sorgt für Chaos vor Gericht Erfundenes Recht, falsche Urteile und manipulierte Opferaussagen: Künstliche Intelligenz sorgt in vielen Gerichtsverfahren für Probleme. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 19:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was eigentlich Zeit sparen und die Arbeit erleichtern soll, wird für die Justiz zunehmend zum Problem. Künstliche Intelligenz hat heuer bereits mindestens 25 Gerichtsverfahren in England und Wales beeinträchtigt. Das zeigt eine Recherche des Bureau of Investigative Journalism, die dem britischen "Guardian" vorliegt.

Anwälte argumentierten mit Gerichtsurteilen, die es nie gegeben hat, beriefen sich auf frei erfundene Gesetze oder ließen Aussagen von einer KI verfassen. Selbst Polizisten griffen zu fragwürdigen Methoden.

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Polizist wollte Richter zum Weinen bringen

Besonders brisant ist ein Fall aus der englischen Grafschaft Derbyshire. Ein Mann war unter anderem wegen schwerer Körperverletzung zu vier Jahren Haft verurteilt worden.

Der ermittelnde Polizist lud die Befragungsprotokolle der Mutter der Kinder des Täters in Microsofts KI-Assistenten Copilot hoch. Sein Auftrag an die künstliche Intelligenz: eine möglichst hohe Strafe zu erreichen und eine derart emotionale Erklärung des Opfers zu verfassen, dass sie "einen Richter oder Leser beim Lesen zum Weinen bringt".

Der Beamte wurde daraufhin vom Außendienst abgezogen. Die zuständigen Richter stellten klar: "Kein Polizist sollte jemals auf diese Weise eine Zeugenaussage irgendeiner Art verfassen."

KI erfindet einfach Gerichtsurteile

Auch in einem Rechtsstreit zwischen zwei nigerianischen Ölkonzernen kam es zu einem folgenschweren Fehler. Ein Anwalt stützte seine Argumentation auf das vermeintliche Urteil eines hochrangigen Richters. Dieses hatte die KI allerdings frei erfunden.

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In einem weiteren Verfahren entdeckte der Insolvenzrichter Mark Mullen, dass sich ein junger Anwalt auf ein nicht existierendes Gesetz berufen hatte. Auch hier stammten die Informationen von einem KI-Chatbot.

60 Seiten statt drei

Der Einsatz künstlicher Intelligenz könnte die Arbeit der Gerichte sogar erschweren, anstatt sie zu erleichtern. Brett Dixon, Präsident der englisch-walisischen Anwaltsvereinigung Law Society, beklagt die immer länger werdenden Schriftsätze.

"Aus drei Seiten eines Anwalts, der menschliches Urteilsvermögen einsetzt, werden 60 ausschweifende Seiten einer kommerziellen KI", erklärt Dixon gegenüber dem "Guardian".

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Richter warnt vor gefährlicher Entwicklung

Auch am Obersten Gerichtshof wächst die Sorge. Richter Lord Sales befürchtet, dass Juristen durch den zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz langfristig wichtige Fähigkeiten verlieren könnten.

"Die Gefahr besteht nicht einfach darin, dass die Maschine eine falsche Antwort gibt. Die größere langfristige Gefahr besteht darin, dass Menschen allmählich die Fähigkeit verlieren, zu erkennen, ob die Antwort falsch ist", warnt der Richter laut "Guardian".

In England und Wales wurde bereits empfohlen, dass Zeugen in Zivilverfahren künftig schriftlich bestätigen müssen, dass ihre Aussagen inhaltlich nicht von künstlicher Intelligenz erstellt oder beeinflusst wurden.

Auch das britische Justizministerium will Maßnahmen ergreifen, um den Einsatz von KI vor Gericht stärker zu kontrollieren.