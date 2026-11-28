i Die Polizei nahm den Tatverdächtigen (15) fest. iStock "Nur noch ein toter Penner" Mann in alter Schule erstochen – Video zeigt Bluttat Ein 15-Jähriger soll in einer leerstehenden Schule einen Obdachlosen erstochen haben. Besonders schockierend: Er filmte die Tat offenbar. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 21:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine brutale Gewalttat erschütterte die deutsche Kreisstadt Bergheim nahe Köln: Wie bereits berichtet, wurde dort am Donnerstag in einer leerstehenden Schule die Leiche eines Mannes gefunden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 15-Jährigen. Seit Freitag befindet er sich in U-Haft.

Nun kamen neue Details zu dem schockierenden Verbrechen ans Licht. Wie die "Bild" berichtet, soll der Schüler den Mann erstochen und die Tat gefilmt haben. Das Video habe er dann an zahlreiche Schulkollegen verschickt. In den Aufnahmen ist eine Stimme zu hören, die Ermittler dem 15-Jährigen zuordnen: "Jetzt ist das nur noch ein toter Penner in the Classroom."

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Schreckliche Aufnahmen

Bei dem Opfer soll es sich um einen 38-jährigen Obdachlosen handeln, der schon seit zehn Jahren in der alten Schule Schutz vor der Kälte suchen soll. Neben dem Video der blutverschmierten Leiche sollen noch Aufnahmen von der Tat selbst kursieren.

Laut dem Bericht der deutschen Tageszeitung ist auf ihnen der schlafende 38-Jährige zu sehen. Plötzlich sticht dann jemand mit dem Messer auf ihn ein. Das Video habe eine Mutter auf dem Handy ihrer Tochter entdeckt. Daraufhin habe sie die Polizei verständigt.

Verdächtiger bestreitet Tat

Der festgenommene 15-Jährige zeigte sich zu den Tatvorwürfen nicht geständig. Er soll das Opfer laut dem "Bild"-Bericht gekannt haben. Demnach würde der Jugendliche eine Schule im Nachbarort besuchen. Das Gebäude, in dem der Obdachlose getötet wurde, soll für einige Teenager als Treffpunkt dienen.

Dort würden sie heimlich Alkohol trinken und Drogen konsumieren. Auch der Tatverdächtige habe an solchen Treffen teilgenommen. Bereits zwei Tage zuvor sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 15-Jährigen und dem späteren Opfer gekommen sein. Dabei habe der Jugendliche den 38-Jährigen mit einer Axt verletzt. Nun besteht gegen den Jugendlichen der Verdacht des Totschlags.

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Letzte Mahlzeit vor Bluttat

Wie die "Bild" erfuhr, war das Opfer selbst Schüler an jener Bildungseinrichtung, wo er Jahre später Unterschlupf fand. Auch er selbst sei bereits mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Dennoch schien der 38-Jährige in dem Ort beliebt zu sein.

So hätten Menschen ihm eine alte Matratze gegeben. Zudem soll er kurz vor seinem Tod noch von zwei Bauarbeitern auf ein Essen eingeladen worden sein.